25日の国内・海外経済指標と行事予定

(25日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0900 衆院予算委員会 1000 参院本会議（国会同意人事採決） 1000 国の債務管理のあり方に関する懇談会（財務省） 1730 市場調節に関する懇談会（日銀） ●海外指標など ２月２４日（火） ◇指標 24Feb 07:00 独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） Q4 24Feb 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Jan 24Feb 12:00 トルコ：中銀金利発表 Feb 24Feb 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e [USUBSW=E CI] 24Feb 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 24Feb 14:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Dec 24Feb 14:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Feb 24Feb 14:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Feb 24Feb 15:00 米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Feb ◇イベント 10:00 カーニー英中銀が議会委員会で証言 14:00 ドラギＥＣＢ総裁が講演 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長、上院銀行委員会で議会証言 18:00 米財務省２年債入札 ◇決算予定 24 Feb AMC Q1 2015 Hewlett-Packard Co ◇休場 中国〔旧正月〕 ２月２５日（水） ◇指標 25Feb 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） Feb 25Feb 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 25Feb 15:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Jan ◇イベント 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長、下院金融委員会で議会証言 18:00 米財務省インフレ指数連動２年債入札 18:00 米財務省５年債入札 ◇決算予定 25 Feb BMO Q2 2015 Campbell Soup Co 25 Feb BMO Q4 2014 Target Corp