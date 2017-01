アジア通貨動向（24日）＝全般的に軟調、米ＦＲＢ議長の証言控え

[シンガポール 24日 ロイター] - 24日のアジア通貨市場ではインドネシア ルピアが10週間ぶり安値をつけ、全般的な下げを主導している。米連邦準備理事会(F RB)のイエレン議長の議会証言を前に、慎重ムードが広がっている。 ルピア は0.4%安の1ドル=1万2880ルピアと12月16日以来の安 値をつけた。月末を控えた国内企業のドル需要にも圧迫されている。 フィリピンペソ は0.1%安の1ドル=44.33ペソと2月12日以来 約2週間ぶりの安値となった。同国中央銀行は23日、今年下期に利上げがあるとの一部 の見方に反し、年内は金利を据え置くことが可能との見解を示した。同国はまた、12月 の貿易収支が赤字となった。 一方、マレーシアリンギ は月末の決済を控えた石油輸出企業からの需要を背 景に上昇している。 豪コモンウェルス銀行(シンガポール)のアジア通貨ストラテジスト、Andy Ji氏は 「ドルが主要通貨に対しまちまちとなる一方、アジア通貨に対して上昇するというリスク オフの展開を引き続き予想する」とコメント。「FRBの政策や世界経済の見通しをめぐ る不透明感は今後1─2四半期続く。アジアの成長率は鈍化しており、ディスインフレリ スクを背景に域内の中銀は緩和バイアスにシフトしている」と指摘した。 *0530GMT(日本時間午後2時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.03 118.80 -0.19 Sing dlr 1.3602 1.3595 -0.05 Taiwan dlr 31.576 31.638 +0.20 Korean won 1109.00 1108.70 -0.03 Baht 32.56 32.59 +0.09 Peso 44.32 44.27 -0.11 Rupiah 12865.00 12832.00 -0.26 Rupee 62.26 62.32 +0.10 Ringgit 3.6260 3.6355 +0.26 *Yuan 6.2551 6.2551 0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.03 119.66 +0.53 Sing dlr 1.3602 1.3260 -2.51 Taiwan dlr 31.576 31.718 +0.45 Korean won 1109.00 1099.30 -0.87 Baht 32.56 32.90 +1.04 Peso 44.32 44.72 +0.90 Rupiah 12865.00 12380.00 -3.77 Rupee 62.26 63.03 +1.24 Ringgit 3.6260 3.4965 -3.57 Yuan 6.2551 6.2040 -0.82 中国は休場。