26日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 石田日銀審議委員講演（横浜） 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ３０年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1245 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1300 参院財政金融委員会・日銀半期報告（財務省） 1430 石田日銀審議委員記者会見（横浜） 1515 2年利付国債の第_非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など ２月２５日（水） ◇指標 25Feb 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） Feb 25Feb 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 25Feb 15:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Jan ◇イベント 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長、下院金融委員会で議会証言 18:00 米財務省インフレ指数連動２年債入札 18:00 米財務省５年債入札 ◇決算予定 25 Feb BMO Q2 2015 Campbell Soup Co 25 Feb BMO Q4 2014 Target Corp ２月２６日（木） ◇指標 26Feb 07:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Mar 26Feb 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Feb 26Feb 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Jan 26Feb 09:30 英ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q4 26Feb 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Feb 26Feb 13:30 米消費者物価指数（労働省） Jan 26Feb 13:30 米耐久財受注（商務省） Jan 26Feb 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 26Feb 14:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Dec ◇イベント 18:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策と経済見通しについて講演 18:15 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁、ロンドンで講演「ＦＲＢの１０年間を回顧 」 ◇決算予定 26 Feb 21:00 Q4 2014 Gap Inc