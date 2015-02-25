(内容を更新しました)
［２５日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Thursday, 26 February, 2015------------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：石田日銀審議委員講演（横浜） 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：３０年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：２年利付国債の入札結果（財務省） 1245 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1300 日本：参院財政金融委員会・日銀半期報告 1430 日本：石田日銀審議委員記者会見（横浜） 1515 日本：2年利付国債の第_非価格競争入札結果（財務省）
●海外● ◇イベント 18:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が金融政策と経済見通しについて講演 18:15 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁、ロンドンで講演「ＦＲＢの１０年間を回顧」
◇決算予定 26 Feb 21:00 Q4 2014 Gap Inc Friday, 27 February, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0830 日本：１月実質消費支出（総務省） 0830 日本：１月完全失業率（総務省） 0830 日本：１月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 日本 １月全国・２月東京都区部消費者物価指数（総務省） 0850 日本：１月商業販売統計（経済産業省） 0850 日本：１月鉱工業生産速報（経済産業省）
1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1230 日本：黒田日銀総裁講演（日本記者クラブ） 1400 日本：１月建設工事受注・新設住宅着工（国土交通省） 1500 ＮＴＴ ２０１５年度事業計画の認可申請について会見
●海外● ◇イベント メスター米クリーブランド地区連銀総裁、ダドリー米ニューヨーク連銀総裁、フィッシャー米ＦＲＢ副議長、バーナンキ前ＦＲＢ議長、中曽宏・日銀副総裁が、米金融政策フォーラムに参加。
◇決算予定 Lloyds Feb 27 Sun Hung Kai Prop 0016.HK 6-mth results
◇休場 台湾
Saturday, 28 February, 2015------------------------------------------- 0400 日本：中曽日銀副総裁の発言要旨（ワシントン） Monday, 02 March, 2015------------------------------------------- 0850 日本：10─12月法人企業統計（財務省） Tuesday, 03 March, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：２月マネタリーベース（日銀） 1030 日本：１月毎月勤労統計（厚労省） 1030 日本：10年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1130 日本：アサヒビール ワイン事業方針説明会 1245 日本：１０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）
●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Mar
◇決算予定 Barclays Mar 03 China Unicom 0762.HK
Wednesday, 04 March, 2015------------------------------------------ ●海外● ◇イベント 14:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 15:00 カナダ：中銀金利発表 18:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 19:00 米地区連銀経済報告 フラジル：中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（５日まで）
◇決算予定 Standard Chartered
◇休場 タイ Thursday, 05 March, 2015------------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：30年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：5年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：30年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：30年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）
●海外● ◇イベント 中国全人代開幕 00:00 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演
「Reflections on 10 Years at the Fed & Farewell, El Paso」 04:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 10:00 マレーシア：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Mar 12:45 欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会（金利発表） Mar （キプロス） 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 19:00 米地区連銀経済報告
◇決算予定 Mar 05 HKEx 0388.HK final results Friday, 06 March, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1400 日本：１月景気動向指数（内閣府）
●海外● ◇イベント 04:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 ◇休場 インド Monday, 09 March, 2015------------------------------------------- 0850 １０─１２月期国内総生産（ＧＤＰ）２次速報（内閣府） 1000 日本：中曽日銀副総裁講演（松山） 1330 日本：中曽日銀副総裁会見（松山）
●海外● ◇イベント 18:25 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ） Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ）
Tuesday, 10 March, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1500 日本：2月工作機械受注速報（日本工作機械工業会）
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 Wednesday, 11 March, 2015------------------------------------------- 1130 日本：二階・自民党総務会長講演
●海外● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札
Thursday, 12 March, 2015------------------------------------------- 0850 日本：1月第３次産業活動指数（経済産業省） 1500 日本：2月投信概況
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省３０年債入札
Friday, 13 March, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見
●海外● ◇イベント Ｓ＆Ｐがギリシャの格付け見直し Monday, 16 March, 2015------------------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） Tuesday, 17 March, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） 1400 日本：1月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） Wednesday, 18 March, 2015------------------------------------------- 0850 日本：２月貿易統計（財務省）
●海外● ◇イベント ＥＣＢ理事会（金融政策の決定なし）
◇決算予定 Mar 18 Cathay Pacific 0293.HK final results Mar 18 Geely Automobile 0175.HK final results Mar 18 Tencent 0700.HK final results Mar 19 Ping An Insurance 2318.HK final results Friday, 20 March, 2015------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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