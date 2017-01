アジア通貨動向（25日）＝堅調、ＦＲＢ議長の議会証言や中国ＰＭＩで

[シンガポール 25日 ロイター] - 25日のアジア通貨はおおむね堅調。米連 邦準備理事会(FRB)のイエレン議長が議会証言で、利上げを急がないことを示唆した ことが背景。中国の製造業統計が予想を上回ったこともアジア通貨の支援材料となってい る。 一方、インドネシアルピアは17年ぶり低水準近くで推移している。 イエレン議長は、フォワードガイダンスの変更について、FOMCが数回の会合で必 ず金利目標レンジを引き上げると解釈されるべきではない、と述べた。これを受け、利上 げ時期をめぐり議長がより具体的に発言するとの期待が裏切られた。 2月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)もアジア通貨を支援した。同指数は 50.1と4カ月ぶり高水準を記録し、市場予想を上回った。 旧正月の祝日が明けこの日取引再開となった人民元 は下落。中国人民銀 行がこの日の人民元の対ドル基準値を元安・ドル高水準に設定したことが背景。 インドネシアルピアは序盤に上昇していたが、国内企業の月末支払いのドル需要でそ の後下落した。 韓国ウォン は、国内輸出業者による月末決済需要で1%超上昇。台湾ドル も株式市場への資金流入により上昇した。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Japan yen 118.67 118.98 +0.26 Sing dlr 1.3568 1.3573 +0.04 Taiwan dlr 31.472 31.688 +0.69 Korean won 1100.00 1109.90 +0.90 Baht 32.56 32.57 +0.05 Peso 44.16 44.34 +0.40 Rupiah 12880.00 12895.00 +0.12 Rupee 62.06 62.20 +0.22 Ringgit 3.6220 3.6415 +0.54 Yuan 6.2595 6.2551 -0.07 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.67 119.66 +0.83 Sing dlr 1.3568 1.3260 -2.27 Taiwan dlr 31.472 31.718 +0.78 Korean won 1100.00 1099.30 -0.06 Baht 32.56 32.90 +1.06 Peso 44.16 44.72 +1.27 Rupiah 12880.00 12380.00 -3.88 Rupee 62.06 63.03 +1.56 Ringgit 3.6220 3.4965 -3.46 Yuan 6.2595 6.2040 -0.89