1月のＮＺ貿易収支、輸入減で7カ月ぶりの黒字

［ウェリントン ２６日 ロイター］ - ニュージーランド（ＮＺ）統計局が発表し た１月の貿易収支は５６００万ＮＺドル（４２２５万米ドル）のプラスとなり、昨年６月 以来の黒字となった。ロイター調査によるエコノミスト予想は１億８３００ＮＺドルの赤 字だった。 １月３１日までの１年間の貿易収支は１４億１０００万ドルの赤字で、１月としては ２００９年以来の大幅なマイナス。エコノミスト予想は１６億５０００万ＮＺドルの赤字 だった。 乳製品価格低下で輸出は前月比１６％減少、肉類の輸出は増加したが木材やアルミは 減少した。輸出は前年比では９．１％減少した。 石油価格下落で輸入は前月比２１％減、前年比では３．８％減だった。 季節調整後の貿易収支は２７００万ＮＺドルの黒字だった。 （カッコ内は改定前） NZ$ (actual) Month Pvs month Year ago Balance +56 mln -195 mln (-159 mln) +285 mln Exports 3.70 bln 4.40 bln (4.42 bln) 4.07 bln Imports 3.64 bln 4.60 bln (4.58 bln) 3.78 bln NZ$ Yr-to-Jan Yr-to-Dec Yr-to-Jan'14 Balance -1.41 bln -1.15 bln +0.26 bln Exports 49.71 bln 50.09 bln 48.76 bln Imports 51.12 bln 51.24 bln 48.50 bln