〔表〕きょうの投信設定（27日）＝19本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ニュージーランド債券ファンド ２０１５─０２（早期償還条項付）＜愛称：キウイ王国２＞ 日興アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：愛媛銀行 、群馬銀行 、宮崎太陽銀行 あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド ２０１５─０２＜愛称：グローバル・スピリット＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：足利銀行 あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０１５─０２＜愛称：ぜんぞう１５０２＞ あおぞら投信 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：あおぞら銀行 世界ＣｏＣｏｓオープン 為替ヘッジありコース（毎月決算型）／為替ヘッジなしコース（毎月決算型）／為替プレミアムコース （毎月決算型） ＜愛称：ココマスター＞ 国際投信投資顧問 設定上限額：各６００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ワールド優先証券ファンド２０１５０２（限定追加型）ヘッジあり／ヘッジなし ＜愛称：ゆうせん君ＮＥＸＴ２０１５０２＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：合計で１０００億円 設定額：── 販売会社：関西アーバン銀行 ２７日 米ドル建て好金利債券ファンド （為替ヘッジあり）２０１５─０２／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５─０２ ＜愛称：イールド・コレクション２＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：為替ヘッジあり４００億円／為替ヘッジなし２００億円、且つ合計で４００億円 設定額：── 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース ＜愛称：トリプルストラテジーＮＥＯ＞ 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券、マネックス証券 アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）通貨セレクト・プレミアムコース ＜愛称：アジハイ・トリプルストラテジー＞ 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント いちよしファンドラップ専用投資信託 内外株式 いちよしアセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 分類：追加型／内外／株式 手数料：未定 販売会社：いちよし証券 いちよしファンドラップ専用投資信託 内外債券 いちよしアセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：いちよし証券 いちよしファンドラップ専用投資信託 オルタナティブ いちよしアセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：いちよし証券 オーストラリア・バランス（資産成長型）／（毎月決算型）／（為替ヘッジ型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行 マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：野村証券、野村信託銀行