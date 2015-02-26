27日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 レッグス が東証２部に ジャスダックから 0815 閣議・閣議後会見 0830 １月実質消費支出（総務省） 0830 １月完全失業率（総務省） 0830 １月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 １月全国・２月東京都区部消費者物価指数（総務省） 0850 １月商業販売統計（経済産業省） 0850 １月鉱工業生産速報（経済産業省） 0855 衆院予算委員会 1000 原子力規制委員会 北陸電力・志賀原発敷地内破砕帯調査の有識者会合評価会合 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1230 黒田日銀総裁講演（日本記者クラブ） 1400 １月建設工事受注・新設住宅着工（国土交通省） 1730 原子力規制委員会臨時会議 ●海外指標など ２月２６日（木） ◇指標 26Feb 07:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Mar 26Feb 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Feb 26Feb 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Jan 26Feb 09:30 英ＧＤＰ改定値（国立統計局） Q4 26Feb 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Feb 26Feb 13:30 米消費者物価指数（労働省） Jan 26Feb 13:30 米耐久財受注（商務省） Jan 26Feb 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 26Feb 14:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Dec ◇イベント 18:15 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁、ロンドンで講演「ＦＲＢの１０年間を回顧」 第３回ＴＬＴＲＯ ◇決算予定 26 Feb 21:00 Q4 2014 Gap Inc ２月２７日（金） ◇指標 27Feb 07:00 独輸入物価（連邦統計庁） Jan 27Feb 07:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Jan 27Feb 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Feb 27Feb 13:30 米ＧＤＰ改定値（商務省） Q4 27Feb 14:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Feb 27Feb 15:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Jan 27Feb 15:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Feb ◇イベント メスター米クリーブランド地区連銀総裁、ダドリー米ニューヨーク連銀総裁、フィッシャー米ＦＲＢ副議長 、バーナンキ前ＦＲＢ議長、中曽宏・日銀副総裁が、米金融政策フォーラムに参加。 ◇決算予定 Lloyds Feb 27 Sun Hung Kai Prop 0016.HK 6-mth results ◇休場 台湾