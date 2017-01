アジア通貨動向（26日）＝大半が上昇、米利上げ観測後退で

[シンガポール 26日 ロイター] - 26日のアジア通貨は大半が上昇。イエレ ン米連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言で、米国の早期の引き締め観測が後退した 。 タイでは債券市場での海外勢の買いが続き、バーツ は4カ月ぶり高値を付け た。台湾ドル は企業からの月末の需要で堅調。マレーシアリンギ は値決 めに絡む需要から上昇した。 インドネシアルピア は小幅高。インドネシア中央銀行はルピアの目標水準は 設定していないとしながらも、為替介入の可能性を示唆した。 イエレン米FRB議長は24日、上院銀行委員会での証言で、FRBがまず利上げに ついて「忍耐強くいられる(patient)」という文言を米連邦公開市場委員会(FOMC )の声明文から削除し、その後はどのFOMCでも利上げ決定が可能な段階に移行すると 述べていた。25日には下院金融委員会で証言を行ったが、利上げのタイミングに関して さらに踏み込んだ発言をすることはなかった。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリスト、Yuna Park氏は「米国の利上げ観測が 後退する中、アジア通貨はしばらく堅調に推移する」と指摘。一方、ドルの強さはまだ損 なわれていないため、健全なファンダメンタルズに支えられた通貨だけが恩恵を受けると の見方を示した。そうした通貨にはインドのルピー 、バーツ、フィリピンのペソ が含まれるという。 *0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.96 118.87 -0.08 Sing dlr 1.3540 1.3532 -0.06 Taiwan dlr 31.430 31.532 +0.32 Korean won 1097.60 1099.00 +0.13 Baht 32.36 32.52 +0.49 Peso 44.10 44.12 +0.05 Rupiah 12860.00 12872.00 +0.09 Rupee 61.97 62.03 +0.09 Ringgit 3.5970 3.6055 +0.24 Yuan 6.2596 6.2598 +0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.96 119.66 +0.58 Sing dlr 1.3540 1.3260 -2.07 Taiwan dlr 31.430 31.718 +0.92 Korean won 1097.60 1099.30 +0.15 Baht 32.36 32.90 +1.67 Peso 44.10 44.72 +1.41 Rupiah 12860.00 12380.00 -3.73 Rupee 61.97 63.03 +1.71 Ringgit 3.5970 3.4965 -2.79 Yuan 6.2596 6.2040 -0.89