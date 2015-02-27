UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（27日）＝19本、207億7637万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ニュージーランド債券ファンド ２０１５─０２（早期償還条項付）＜愛称：キウイ王国２＞ 日興アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：２５億８５７０万円 販売会社：愛媛銀行 、群馬銀行 、宮崎太陽銀行 あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド ２０１５─０２＜愛称：グローバル・スピリット＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：３００億円 設定額：３２億０８３５万円 販売会社：足利銀行 あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０１５─０２＜愛称：ぜんぞう１５０２＞ あおぞら投信 設定上限額：３００億円 設定額：７億５４７０万円 販売会社：あおぞら銀行 世界ＣｏＣｏｓオープン 為替ヘッジありコース（毎月決算型）／為替ヘッジなしコース（毎月決算型）／為替プレミアムコース （毎月決算型） ＜愛称：ココマスター＞ 国際投信投資顧問 設定上限額：各６００億円 設定額：合計５３億１０３７万円 為替ヘッジあり５億４４９７万円／為替ヘッジなし１４億９７７４万円／為替プレミアム３２億６７６ ６万円 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ワールド優先証券ファンド２０１５０２（限定追加型）ヘッジあり／ヘッジなし ＜愛称：ゆうせん君ＮＥＸＴ２０１５０２＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：合計で１０００億円 設定額：ヘッジあり９億０３０８万円／ヘッジなし１億９１１８万円 販売会社：関西アーバン銀行 ２７日 米ドル建て好金利債券ファンド （為替ヘッジあり）２０１５─０２／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５─０２ ＜愛称：イールド・コレクション２＞ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：為替ヘッジあり４００億円／為替ヘッジなし２００億円、且つ合計で４００億円 設定額：為替ヘッジあり２１億１９０７万円／為替ヘッジなし４０億２９６６万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース ＜愛称：トリプルストラテジーＮＥＯ＞ 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：３億８４８３万円 販売会社：ＳＢＩ証券、マネックス証券 アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）通貨セレクト・プレミアムコース ＜愛称：アジハイ・トリプルストラテジー＞ 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：１億円 販売会社：損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント いちよしファンドラップ専用投資信託 内外株式 いちよしアセットマネジメント 設定上限額：１０００億円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：いちよし証券 いちよしファンドラップ専用投資信託 内外債券 いちよしアセットマネジメント 設定上限額：１０００億円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：いちよし証券 いちよしファンドラップ専用投資信託 オルタナティブ いちよしアセットマネジメント 設定上限額：１０００億円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：いちよし証券 オーストラリア・バランス（資産成長型）／（毎月決算型）／（為替ヘッジ型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：合計１１億５８４３万円 （資産成長型）５億１０７２万円／（毎月決算型）６億４３３２万円／（為替ヘッジ型）４３９万円 販売会社：三井住友信託銀行 マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行