2日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス が東証１部に 市場変更 サイバーリンクス が東証２部に ジャスダックから 0850 １０─１２月法人企業統計（財務省） ●海外指標など ２月２７日（金） ◇指標 27Feb 07:00 独輸入物価（連邦統計庁） Jan 27Feb 07:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Jan 27Feb 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Feb 27Feb 13:30 米ＧＤＰ改定値（商務省） Q4 27Feb 14:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Feb 27Feb 15:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Jan 27Feb 15:00 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Feb ◇イベント メスター米クリーブランド地区連銀総裁、ダドリー米ニューヨーク連銀総裁、フィッシャー米ＦＲＢ副議長 、バーナンキ前ＦＲＢ議長、中曽宏・日銀副総裁が、米金融政策フォーラムに参加 ◇決算予定 Lloyds Feb 27 Sun Hung Kai Prop 0016.HK 6-mth results ◇休場 台湾 ３月１日（日） ◇指標 01Mar 01:00 中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） Feb 01Mar 01:00 中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Feb ３月２日（月） ◇指標 02~03Mar 07:00 独小売売上高（連邦統計庁） Jan 02Mar 01:45 中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） Feb 02Mar 08:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Feb 02Mar 08:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Feb 02Mar 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Feb 02Mar 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Feb 02Mar 10:00 ユーロ圏失業率（統計局） Jan 02Mar 13:30 米個人所得・消費支出（商務省） Jan 02Mar 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb 02Mar 15:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Feb 02Mar 15:00 米建設支出（商務省） Jan