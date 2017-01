[27日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Saturday, 28 February, 2015---------------------------------------- 0400 日本:中曽日銀副総裁の発言要旨(ワシントン)

Monday, 02 March, 2015--------------------------------------------- 0850 日本:10─12月法人企業統計(財務省) Tuesday, 03 March, 2015--------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0850 日本:2月マネタリーベース(日銀) 0900 日本:竹中平蔵慶大教授講演 1030 日本:1月毎月勤労統計(厚労省) 1030 日本:10年利付国債の入札発行(財務省) 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等(財務省) 1130 日本:アサヒビール ワイン事業方針説明会

1245 日本:10年利付国債の入札結果(財務省) 1515 日本:10年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省)

●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会(金利発表) Mar

◇決算予定 Barclays Mar 03 China Unicom 0762.HK Wednesday, 04 March, 2015------------------------------------------- 1240 日本:武藤大和総研理事長講演

●海外● ◇イベント 01:00 イエレン米FRB議長、授賞記念夕食会でスピーチ

(Citizens Budget Commission (CBC) Medal for High Civic Service) 14:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 15:00 カナダ:中銀金利発表 18:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 19:00 米地区連銀経済報告 フラジル:中銀金利発表 英中銀金融政策委員会(5日まで)

◇決算予定 Standard Chartered

◇休場 タイ Thursday, 05 March, 2015--------------------------------------------- 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行(財務省) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 日本:30年利付国債の入札発行(財務省) 1030 日本:5年利付国債(3月債)の発行予定額等(財務省) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果(財務省) 1245 日本:30年利付国債の入札結果(財務省) 1515 日本:30年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) 1600 日本:自民党・財政再建に関する特命委員会

●海外● ◇イベント 中国全人代開幕 00:00 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演

「Reflections on 10 Years at the Fed & Farewell, El Paso」 04:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 10:00 マレーシア:中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) Mar 12:45 ECB理事会(金利発表) Mar (キプロス) 16:00 米財務省3・10・30年債入札条件 19:00 米地区連銀経済報告 ◇決算予定 Mar 05 HKEx 0388.HK final results Friday, 06 March, 2015--------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 1020 日本:国庫短期証券の入札発行(財務省) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果(財務省) 1400 日本:1月景気動向指数

●海外● ◇イベント 04:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演

◇決算予定 06 Mar BMO Q4 2014 Staples, Inc.

◇休場 インド Monday, 09 March, 2015--------------------------------------------- 0850 10─12月期GDP2次速報(内閣府) 1000 日本:中曽日銀副総裁講演(松山) 1330 日本:中曽日銀副総裁会見(松山)

●海外● ◇イベント 18:25 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 米労働市場情勢指数(LMCI) G7景気先行指数(OECD) メルケル独首相が訪日(10日まで) Tuesday, 10 March, 2015--------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 1500 日本:2月工作機械受注速報(日本工作機械工業会)

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省3年債入札 EU財務相理事会 Wednesday, 11 March, 2015--------------------------------------------- 1130 日本:二階・自民党総務会長講演

●海外● ◇イベント 07:30 タイ:中銀金利発表 17:00 米財務省10年債入札 Thursday, 12 March, 2015--------------------------------------------- 0850 日本:1月第3次産業活動指数(経済産業省) 1500 日本:2月投信概況

●海外● ◇イベント 17:00 米財務省30年債入札 20:00 NZ中銀金融政策発表(現地時間13日) Friday, 13 March, 2015--------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 Monday, 16 March, 2015--------------------------------------------- All Day 日本:日銀金融政策決定会合(1日目) Tuesday, 17 March, 2015--------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 All Day 日本:日銀金融政策決定会合(2日目) 1400 日本:1月景気動向指数CI改訂(内閣府) Wednesday, 18 March, 2015--------------------------------------------- 0850 日本:2月貿易統計(財務省)

●海外● ◇イベント ECB理事会(金融政策の決定なし) ◇決算予定 Mar 18 Cathay Pacific 0293.HK final results Mar 18 Geely Automobile 0175.HK final results Mar 18 Tencent 0700.HK final results Mar 19 Ping An Insurance 2318.HK final results Friday, 20 March, 2015--------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。