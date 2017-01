アジア通貨動向（27日）＝大半が下落、米利上げ観測強まる

[シンガポール 27日 ロイター] - 27日のアジア通貨は大半が下落。米耐久 財受注額が市場予想を上回る伸びとなったことなどから、米国での利上げ観測が再び強ま った。 インドネシアルピア は約17年ぶり安値に近付いた。インドネシア中銀は、現 在のルピア相場には競争力があるとして、ルピアの下落に満足していることを示唆した。 オフショアファンドからの売りで、韓国ウォン は下落した。レバレッジドファ ンドや投機筋の売りでマレーシアリンギ も軟調。 2人の米地区連銀総裁は、一部の市場関係者の想定よりも連邦準備理事会(FRB) が早い段階で事実上のゼロ金利政策を解除する可能性を示唆した。 イエレンFRB議長は今週の議会証言で、利上げのタイミングに関する明確な手掛か りを残さなかった。 2月は大半の域内通貨が上昇。イエレンFRB議長が利上げを急いでいないと受け止 められたことが背景にある。 トムソン・ロイターのデータによると、タイのバーツ は対ドルで1.1%上 昇。債券市場への資金流入が背景にある。マレーシアリンギ は0.5%上昇。原 油価格が持ち直したため、経常収支への悪影響と財政赤字拡大への懸念が後退した。 台湾ドル は、株式市場への資金流入を背景に0.2%上昇した。インドルピ ー とフィリピンペソ は小幅高となった。 シンガポールドルは月初来0.2%下落。月間での下落は8カ月連続で、期間はデー タが入手可能な1981年以降で最長となった。 *0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.15 119.42 +0.22 Sing dlr 1.3569 1.3578 +0.07 *Taiwan dlr 31.503 31.503 0.00 Korean won 1098.30 1097.20 -0.10 Baht 32.36 32.31 -0.15 Peso 44.08 44.08 +0.00 Rupiah 12865.00 12835.00 -0.23 Rupee 61.80 61.75 -0.08 Ringgit 3.6110 3.5840 -0.75 Yuan 6.2695 6.2589 -0.17 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.15 119.66 +0.42 Sing dlr 1.3569 1.3260 -2.28 Taiwan dlr 31.498 31.718 +0.70 Korean won 1098.30 1099.30 +0.09 Baht 32.36 32.90 +1.67 Peso 44.08 44.72 +1.46 Rupiah 12865.00 12380.00 -3.77 Rupee 61.80 63.03 +1.99 Ringgit 3.6110 3.4965 -3.17 Yuan 6.2695 6.2040 -1.04 *台湾の金融市場は休場。