アジア通貨動向（2日）＝下落、人民元は2年超ぶり安値　中国利下げで

[シンガポール 2日 ロイター] - 週明け2日のアジア通貨は下落している。中 国人民銀行(中央銀行)は2月28日に追加利下げを発表。2日の人民元の対ドル基準値 を元安寄りに設定した。成長鈍化とデフレ圧力に対応するため、アジア域内で一段の緩和 策が講じられる、との見方が広がっている。 中国人民銀行は2日、人民元の米ドルに対する基準値を昨年11月上旬以来の元安水 準に設定した。人民元 は、2012年10月以来の安値水準に下落している。 シンガポールドル は0.3%安の1米ドル=1.3657シンガポールドル と、2010年8月以来の安値圏。シンガポール金融管理局(MAS)が経済成長を支援 するために、4月に金融政策を緩和する可能性がある、との観測が一部で浮上している。 原油安を背景にマレーシアリンギ も下落した。インドネシアルピア は 0.6%安の1ドル=1万2995ルピアと、1998年8月以来の安値をつけている。 韓国ウォン も軟調。1月の韓国の鉱工業生産は、季節調整済みの前月比3 .7%減で、およそ6年ぶりの大幅減少となった。 輸出は2年ぶりの大幅減だった。 *0140GMT(日本時間午前10時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.83 119.70 -0.11 Sing dlr 1.3646 1.3620 -0.19 Taiwan dlr 31.481 31.503 +0.07 Korean won 1103.60 1098.40 -0.47 Baht 32.39 32.32 -0.22 Peso 44.15 44.09 -0.14 Rupiah 12990.00 12920.00 -0.54 Rupee 61.83 61.83 +0.00 Ringgit 3.6260 3.6040 -0.61 Yuan 6.2730 6.2696 -0.05 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.83 119.66 -0.15 Sing dlr 1.3646 1.3260 -2.83 Taiwan dlr 31.481 31.718 +0.75 Korean won 1103.60 1099.30 -0.39 Baht 32.39 32.90 +1.57 Peso 44.15 44.72 +1.29 Rupiah 12990.00 12380.00 -4.70 Rupee 61.83 63.03 +1.94 Ringgit 3.6260 3.4965 -3.57 Yuan 6.2730 6.2040 -1.10