〔アングル〕「バフェット後」のバークシャー、2人の後継候補に注目集まる

[ニューヨーク 1日 ロイター] - 米著名投資家ウォーレン・バフェット氏(84)は、自身が率いる投資会社バークシャー・ハザウェイ を、これまでの50年間で業績低迷の紡績会社から、時価総額3630億ドルの巨大企業へと成長させた。同社が今後50年間にたどる道筋や、後継者として経営権を握ることになる人物をめぐっては、常に大きな注目が集まっている。

バフェット氏は2月28日、毎年恒例の「株主への手紙」を公表した。その中で、バークシャーの1株当たりの純資産は当初の75万1000倍にまで拡大したと明らかにした。ただ、今後については、平均的な米国企業の業績は上回ると予想した上で、過去のような高成長は見込めないと指摘。10─20年以内に、これまで避けてきた配当支払いや「大規模な」自社株買いを検討する可能性もあるとした。

バフェット氏は手紙で後継者についても言及し、「最高経営責任者(CEO)として、取締役会と私が適任と考えている人物がいる」と指摘。「ある部分では私よりも優れた手腕を発揮するだろう」とした。

バフェット氏は具体名は明かさなかったが、チャーリー・マンガー副会長(91)は後継者候補として、エネルギー部門バークシャー・ハザウェイ・エナジーのグレッグ・アベルCEO(52)と、保険部門責任者のアジット・ジェイン氏(63)の2人を挙げた。

資産100億ドルの12%をバークシャーに投資するガードナー・ルッソ・アンド・ガードナーのトーマス・ルッソ氏は「素晴らしい後継者候補だ」とコメント。バフェット氏の後に経営を担う人物の資本構成への取り組みは、健全な高配当などを含むこれまでとは異なる内容になるとの考えを示した。

<グレッグ・アベル氏>

アベル氏は、自身が統括する電力供給会社と似ていなくもない。つまり、頼りがいがあり勤勉で普段は目立たない存在、ということだ。同氏は自身について語ることはほとんどないが、バークシャーのエネルギー部門を「ミニ複合企業」に育て上げてきた。

カナダ中西部エドモントン生まれのアベル氏は、アルバータ大学で会計学を学び1984年に卒業。2013年に同大学から優秀な卒業生として表彰された時には、家族や友人が動画でコメントし、同氏を温かみがあり、人に好かれる人物だと評した。アイスホッケーが好きで、母親に電話することも多いという。

バフェット氏も同大学の動画で、「(アベル氏は)人間として首席だ」と絶賛。「世の中に賢い人は沢山いるが、中には非常に愚かなことをする人もいる。彼はそのようなことは決してしない、賢い人間だ。意味をなさない言葉を口にしたことは一度もない」と語った。

バークシャーに投資するPaul Lountzis氏はアベル氏について「非常に優れたリーダーで、長年にわたる立役者」と評価。同氏の昇進とバークシャー・ハザウェイ・エナジーの業績がそれを示していると述べた。

<アジット・ジェイン氏>

バフェット氏は2011年にインドのベンガルールで開いた記者会見で、バークシャーの保険事業を順調に展開してきたとして、ジェイン氏に惜しみない称賛を送った。

バフェット氏は「(ジェイン氏は)自分の仕事を愛しており、私の仕事を継ぐ気はない。もし彼にそのつもりがあれば、取締役会は即座に承認すると思うのだが」とも述べている。

ジェイン氏は1986年にバークシャーに加わり、その直後に当時低迷していたナショナル・インデムニティーの再保険事業の担当者に任命された。バフェット氏は株主への手紙で、ジェイン氏は同事業を「保険業界で唯一無二の大事業として築き上げた」としている。

マンガー副会長は2月28日に公表された株主向けの手紙で、ジェイン氏の再保険事業は、潜在的な可能性、スピード、決意、そして最も重要である「保険事業に特有の頭脳」が組み合わさっていると述べた。

ジェイン氏はインド東部オリッサ州出身。1972年にインド工科大学カラグプル校で工学の学士号を取得後、73─76年にインドでIBMに勤務。78年には米ハーバード大学で経営学の学位を得た。

バフェット氏は2009年の手紙で、「1985年のある土曜日、バークシャーの歴史で極めて重要な出来事が起こった。それはアジット・ジェイン氏が(米ネブラスカ州)オマハにあるわれわれのオフィスに来たことだ。そして私は即座に、スーパースターを見つけたということが分かった」としている。

バフェット氏に関する著作「Secrets in Plain Sight: Business and Investing Secrets of Warren Buffett(原題)」があるジェフ・マシューズ氏は、「数十年にわたりバフェット氏のお気に入りだったことから、アジット・ジェイン氏はバフェット氏がこれまでしてきたように、企業の注目をバークシャーに集める手腕を持っているだろう」と述べた。