3日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0815 閣議・閣議後会見 0850 ２月マネタリーベース（日銀） 1030 １月毎月勤労統計（厚労省） 1030 10年利付国債の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など ３月２日（月） ◇指標 02Mar 08:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Feb 02Mar 08:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Feb 02Mar 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Feb 02Mar 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Feb 02Mar 10:00 ユーロ圏失業率（統計局） Jan 02Mar 13:30 米個人所得・消費支出（商務省） Jan 02Mar 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb 02Mar 15:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Feb 02Mar 15:00 米建設支出（商務省） Jan ●海外分● ◇イベント 国際携帯見本市「モバイル・ワールド・コングレス」（バルセロナ、５日まで） ３月３日（火） ◇指標 03Mar 米自動車販売台数 Feb 03Mar 00:30 豪住宅着工許可件数 Jan 03Mar 00:30 豪経常収支（連邦統計局） Q4 03Mar 06:45 スイス：ＧＤＰ Q4 03Mar 07:00 独小売売上高（連邦統計庁） Jan 03Mar 10:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Jan 03Mar 13:30 カナダ：ＧＤＰ Q4 03Mar 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Mar ブラジル中銀金融政策委員会（４日まで） ◇決算予定 Barclays Mar 03 China Unicom 0762.HK