米金融・債券市場＝利回り上昇、大型の社債発行案件が圧迫

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間15時41分 96*04.00=2.6892% 前営業日終盤 98*02.00=2.5934% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間15時40分 99*07.00=2.0873% 前営業日終盤 100*01.00=1.9965% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時40分 99*01.50=1.5743% 前営業日終盤 99*12.75=1.5005% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時39分 99*21.75=0.6621% 前営業日終盤 99*24.25=0.6224% 2日の米金融・債券市場では、米国債利回りが上昇した。社債市場の大型起債案件が 圧迫材料となった。 後発医薬品メーカーのアクタビス はこの日、220億ドル相当の起債に向け マーケティングを行った。プライシングは3日の予定。社債の発行規模としては過去2番 目の大きさになると見込まれている。 午後の取引で、指標10年債 は25/32安。利回りは2月24日以来 の高水準となる2.08%に上昇した。 Tボンド先物6月限 は2━5/32安の159─22/32。 Tノート先物6月限 は21.50/32安の127━4/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -11.25 (-0.25)