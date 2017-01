アジア通貨動向（3日）＝堅調、円上昇や豪中銀の金利据え置きで

[シンガポール 3日 ロイター] - 3日のアジア通貨は、円の上昇につれ、大半 が堅調に推移している。また、豪準備銀行(RBA)はこの日、政策金利のオフィシャル ・キャッシュレートを2.25%に据え置いたが、市場の一部には追加利下げの予想もあ ったため豪ドルが大幅に上昇、アジア新興国通貨の支援材料になった。 株式絡みの資金流入を背景に台湾ドル は上昇。韓国ウォン も企業 の需要で上昇した。マレーシアリンギ にはショートカバーの買いが入った。 ウォンは、輸出業者からの決済目的の需要を背景に上昇したが、豪中銀の政策金利据 え置きを受けて上げ幅を拡大した。外為当局による介入への警戒感も広がっている。 対円 では1円=9.1557ウォンと、2月11日以来の高値をつけた。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.67 120.13 +0.38 Sing dlr 1.3629 1.3655 +0.19 Taiwan dlr 31.386 31.568 +0.58 Korean won 1096.70 1100.80 +0.37 Baht 32.34 32.32 -0.06 Peso 44.08 44.09 +0.02 Rupiah 12945.00 12965.00 +0.15 Rupee 61.91 61.87 -0.07 Ringgit 3.6190 3.6300 +0.30 Yuan 6.2740 6.2730 -0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.67 119.66 -0.01 Sing dlr 1.3629 1.3260 -2.71 Taiwan dlr 31.386 31.718 +1.06 Korean won 1096.70 1099.30 +0.24 Baht 32.34 32.90 +1.73 Peso 44.08 44.72 +1.45 Rupiah 12945.00 12380.00 -4.36 Rupee 61.91 63.03 +1.81 Ringgit 3.6190 3.4965 -3.38 Yuan 6.2740 6.2040 -1.12