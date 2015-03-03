4日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 特になし ●海外指標など ３月３日（火） ◇指標 03Mar 米自動車販売台数 Feb 03Mar 06:45 スイス：ＧＤＰ Q4 03Mar 07:00 独小売売上高（連邦統計庁） Jan 03Mar 10:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Jan 03Mar 13:30 カナダ：ＧＤＰ Q4 03Mar 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ●海外分● ◇イベント ブラジル中銀金融政策委員会（４日まで） ◇決算予定 Barclays Mar 03 China Unicom 0762.HK ３月４日（水） ◇指標 04Mar 00:30 豪ＧＤＰ（連邦統計局） Q4 04Mar 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） Feb 04Mar 08:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Feb 04Mar 08:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb 04Mar 08:55 独総合ＰＭＩ改定値 Feb 04Mar 08:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb 04Mar 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb 04Mar 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Feb 04Mar 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Jan 04Mar 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 04Mar 13:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Feb 04Mar 14:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb 04Mar 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb 04Mar 15:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Feb ●海外分● ◇イベント 01:15 イエレン米ＦＲＢ議長が講演"Bank Regulation and Supervision" ／受賞記念夕食会でスピーチ（Citizens Budget Commission (CBC) Medal for High Civic Serv ice） 14:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 15:00 カナダ：中銀金利発表 18:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 19:00 米地区連銀経済報告 フラジル：中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（５日まで） ◇決算予定 Standard Chartered １２月期 仏アレバ