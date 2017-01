UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格続落、大型起債めぐる動きで

(レートを更新しました) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 95*18.50=2.7167% 前営業日終盤 96*06.00=2.6860% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*29.00=2.1224% 前営業日終盤 99*06.50=2.0890% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*28.25=1.6089% 前営業日終盤 99*00.75=1.5792% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時43分 99*20.50=0.6822% 前営業日終盤 99*21.75=0.6621% 3日の米金融・債券市場では、米国債価格が続落。企業の大型起債をめぐる動きが引 き続き相場を下押しした。ただ比較的利回りの高い米国債への需要は底堅く、週末の雇用 統計をめぐる思惑も手伝って、一方的な下げとはならなかった。 指標10年債 利回りは一時2.13%と約1週間ぶりの水準に上昇。そ の後は2.12%近辺で推移した。 医薬品メーカーのアクタビス は210億ドルの社債をローンチした。IFR のデータによると過去2番目の大きさとなる。市場では国債を売ってアクタビスの社債を 買う動きがみられたという。 加えて、トリプルA格付けを持つエクソン・モービル もこの日、予想を上回 る80億ドルの社債をローンチした。 アクション・エコノミクス(サンフランシスコ)の国際債券部マネジング・ディレク ター、キム・ルパート氏は「市場はまだまだ大量の社債を消化せねばならない」と述べた 。 ただ、欧州と比べて米国債の利回りは高いことから、米国債への売りが膨らむ状況で はないという。独連邦債 の利回りは0.38%付近。2月26日には過去最 低となる0.28%まで下げた。 雇用統計の発表を週末に控え、市場では様子見ムードが根強い。2月の非農業部門雇 用者数は24万人の増加が見込まれている。1月は25万7000人の増加だった。 30年債 は18/32安。利回りは2.71%と前日の2.69%から 上昇。 5年債 は4/32安。利回りは1.61%。一時1.6171%と約2週 間ぶりの高水準をつけた。 3年債 は2/32安。利回りは1.07%と前日の1.05%から上昇し た。 Tボンド先物6月限 は26/32安の158─28/32。 Tノート先物6月限 は10/32安の126─26/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -11.25 (+0.25)