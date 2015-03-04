5日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1000 コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 30年利付国債の入札発行 1030 5年利付国債（３月債）の発行予定額等 1030 木内日銀審議委員講演（前橋市） 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 30年利付国債の入札結果 1400 木内日銀審議委員会見（前橋市） 1515 30年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1600 自民党・財政再建に関する特命委員会 ●海外指標など ３月４日（水） ◇指標 04Mar 08:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Feb 04Mar 08:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb 04Mar 08:55 独総合ＰＭＩ改定値 Feb 04Mar 08:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb 04Mar 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Feb 04Mar 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Feb 04Mar 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Jan 04Mar 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 04Mar 13:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Feb 04Mar 14:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb 04Mar 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb 04Mar 15:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Feb ◇イベント 14:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 15:00 カナダ：中銀金利発表 18:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 19:00 米地区連銀経済報告 フラジル：中銀金利発表 英中銀金融政策委員会（５日まで） ◇決算予定 Standard Chartered １２月期 仏アレバ ◇休場 タイ ３月５日（木） ◇指標 05Mar 00:30 豪貿易収支（連邦統計局） Jan 05Mar 00:30 豪小売売上高（連邦統計局） Jan 05Mar 07:00 独鉱工業受注（経済技術省） Jan 05Mar 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Mar 05Mar 12:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Feb 05Mar 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Mar 05Mar 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 05Mar 13:30 米労働生産性・単位労働コスト改定値 Q4 05Mar 15:00 米製造業新規受注（商務省） Jan 05Mar 15:00 米耐久財受注改定値（商務省） Jan ◇イベント 中国全人代開幕 00:00 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「Reflections on 10 Years at the Fed & Farewell, El Paso」 01:30 ロウ豪中銀副総裁が講演 04:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 10:00 マレーシア：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Mar 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Mar （キプロス） 13:30 ＥＣＢ総裁会見 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ◇決算予定 05 Mar BMO Q2 2015 Costco Wholesale Corp 05 Mar BMO Q1 2015 Joy Global Inc 05 Mar BMO Q4 2014 Kroger Co １２月期 仏カルフール Mar 05 HKEx 0388.HK final results