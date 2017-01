アジア通貨動向（4日）＝小動き、インドルピーは利下げ受け1カ月ぶり高値

[シンガポール 4日 ロイター] - 4日のアジア通貨市場では、インドルピーが 1カ月ぶりの高値を付けた。インド中銀が臨時会合で追加利下げを実施したことが背景。 その他のアジア新興国通貨は、週内に米経済指標の発表や欧州中央銀行(ECB)理 事会を控えて小動きとなっている。 インド準備銀行(中央銀行)は4日、政策金利のレポレートを7.75%から7.5 %に引き下げると発表した。即日実施する。 利下げは1月15日に続き今年2回目で、いずれも臨時の金融政策会合による決定。 現金準備率は4.00%に据え置いた。 ルピー は一時0.4%高の1ドル=61.650ルピーと、2月4日以来の 高値を付けた。 自国の金融政策緩和で最近下落した中国人民元 やシンガポールドルSGD=D 3といったその他のアジア新興国通貨とは対照的な動きとなった。 北欧系銀行SEB(シンガポール)のアジア戦略部門を率いるショーン・ヨコタ氏は 「利下げは株式にとってポジティブだ。インドに資金が流入したことでルピー高につなが った」と述べた。 中銀の介入が警戒され、ルピーは上げ幅を縮小した。 トムソン・ロイターのデータによると、ルピーの年初来上昇率は1.9%。モディ首 相の経済改革への期待が外国の資金を呼び込んでいる。 ただ、中銀が声明でルピー高に言及しているとして、一部アナリストはルピーが一段 高となるかについては懐疑的だ。 台湾ドル が上昇。外国人投資家が引き続き台湾株式を買っている。 クレディ・スイスはROE(株主資本利益率)の上昇や金利低下、バリュエーション を理由に台湾株が一段と上昇するとの見方を示した。 *0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.72 119.75 +0.03 Sing dlr 1.3633 1.3629 -0.03 Taiwan dlr 31.390 31.508 +0.38 Korean won 1096.80 1096.40 -0.04 *Baht 32.34 32.34 0.00 Peso 44.07 44.06 -0.02 Rupiah 12964.00 12960.00 -0.03 Rupee 61.84 61.92 +0.12 Ringgit 3.6350 3.6265 -0.23 Yuan 6.2720 6.2743 +0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.72 119.66 -0.05 Sing dlr 1.3633 1.3260 -2.74 Taiwan dlr 31.390 31.718 +1.04 Korean won 1096.80 1099.30 +0.23 Baht 32.34 32.90 +1.73 Peso 44.07 44.72 +1.47 Rupiah 12964.00 12380.00 -4.50 Rupee 61.84 63.03 +1.92 Ringgit 3.6350 3.4965 -3.81 Yuan 6.2720 6.2040 -1.08 *タイ金融市場は祝日のため休場。