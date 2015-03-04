TABLE-e'grand -2014/15 parent forecast

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Mar 4(Reuters)- e'grand Co., Ltd PARENT-ONLY EARNINGS ESTIMATES (in billions of yen unless specified)
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to Mar 31, 2015 to Mar 31, 2015
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FORECAST FORECAST Sales 15.20 15.89 Operating 872 mln 1.23 Recurring 670 mln 1.02 Net 476 mln 629 mln EPS 77.56 yen 99.85 yen
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