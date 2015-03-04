米金融・債券市場＝価格ほぼ変わらず、強弱まちまちの指標受け

［ニューヨーク ４日 ロイター］ - ３０年債 （指標銘柄） 米東部時間16時29分 95*18.50=2.7167% 前営業日終盤 95*18.50=2.7167% １０年債 （指標銘柄） 米東部時間16時25分 98*30.00=2.1189% 前営業日終盤 98*29.00=2.1224% ５年債 （指標銘柄） 米東部時間16時29分 98*31.25=1.5893% 前営業日終盤 98*28.25=1.6089% ２年債 （指標銘柄） 米東部時間16時28分 99*22.00=0.6586% 前営業日終盤 99*20.50=0.6822% ４日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変わらず。６日に米雇用統計の発表を 控えるなか、朝方発表された経済指標が強弱まちまちの内容となったことで不透明感が広 がった。 ２月のＡＤＰ全米民間雇用報告では、民間部門雇用者が２１万２０００人増と、前月 から伸びが鈍化し、市場予想の２２万人増を下回った。 一方、２月の米ＩＳＭ非製造業総合指数（ＭＮＩ）は５６．９と、前月から小幅上昇 し、市場予想の５６．５を上回った。 ＴＤセキュリティーズの米金利・経済リサーチ主任のエリック・グリーン氏は、軟調 となったＡＤＰ雇用報告が短期債価格を支えた可能性があるが、予想を上回るＩＳＭ指数 によって効果は打ち消されたと指摘した。 終盤、指標１０年債 の価格はほぼ変わらず。利回りも横ばいの２．１２ ％。 ３０年債 は６／３２安、利回りは２．７２％。 Ｔボンド先物６月限 は３／３２安の１５８─２５／３２。 Ｔノート先物６月限 は３／３２高の１２６─２９／３２。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -11.25 (unch)