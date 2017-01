米金融・債券市場＝価格ほぼ変わらず、強弱まちまちの指標受け

[ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時29分 95*18.50=2.7167% 前営業日終盤 95*18.50=2.7167% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時25分 98*30.00=2.1189% 前営業日終盤 98*29.00=2.1224% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時29分 98*31.25=1.5893% 前営業日終盤 98*28.25=1.6089% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時28分 99*22.00=0.6586% 前営業日終盤 99*20.50=0.6822% 4日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変わらず。6日に米雇用統計の発表を 控えるなか、朝方発表された経済指標が強弱まちまちの内容となったことで不透明感が広 がった。 2月のADP全米民間雇用報告では、民間部門雇用者が21万2000人増と、前月 から伸びが鈍化し、市場予想の22万人増を下回った。 一方、2月の米ISM非製造業総合指数(MNI)は56.9と、前月から小幅上昇 し、市場予想の56.5を上回った。 TDセキュリティーズの米金利・経済リサーチ主任のエリック・グリーン氏は、軟調 となったADP雇用報告が短期債価格を支えた可能性があるが、予想を上回るISM指数 によって効果は打ち消されたと指摘した。 終盤、指標10年債 の価格はほぼ変わらず。利回りも横ばいの2.12 %。 30年債 は6/32安、利回りは2.72%。 Tボンド先物6月限 は3/32安の158─25/32。 Tノート先物6月限 は3/32高の126─29/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -11.25 (unch)