アジア通貨動向（5日）＝ルピアが17年ぶり安値圏、ドル買い優勢

[シンガポール 5日 ロイター] - 5日のアジア通貨市場では、インドネシアル ピアが約17年ぶり安値に下落した。欧州中央銀行(ECB)がこの日の理事会で国債買 い入れ計画の詳細を公表するとみられており、米ドルが対主要通貨で買われ、11年ぶり 高値に上昇した。 米ドル は主要6通貨のバスケットに対し、2003年9月以来の高値水準。前 日発表された2月のISM非製造業総合指数が前月比で上昇し、市場予想を上回った。 ルピア は心理的サポートとなっていた1ドル=1万3000ルピアの水準を超 えて下落。これは1997―98年のアジア通貨危機以来のことで、一時0.4%安の1 万3025ルピアと98年8月以来の安値を付けた。 インドネシア中銀のアディチャスワラ上級副総裁はこの日、オンショア市場でのドル 需要がルピア安の原因だとの見方を示し、国内総生産(GDP)比3%の経常赤字は許容 範囲だと述べた。 マレーシアリンギ は0.3%下落し、6年ぶり安値圏。オフショアファンド による売りがみられるという。 ウォン も軟調。当局による介入警戒感が背景となっているもようだ。ただ トレーダーらによると、特に1ドル=1100ウォンを超える安値圏では輸出企業による ウォン買い注文が並んでおり、底堅いという。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.86 119.67 -0.16 Sing dlr 1.3685 1.3678 -0.05 Taiwan dlr 31.458 31.480 +0.07 Korean won 1099.90 1097.70 -0.20 Baht 32.39 32.34 -0.15 Peso 44.16 44.10 -0.12 Rupiah 13020.00 12980.00 -0.31 Rupee 62.24 62.25 +0.02 Ringgit 3.6575 3.6460 -0.31 Yuan 6.2661 6.2709 +0.08 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.86 119.66 -0.17 Sing dlr 1.3685 1.3260 -3.11 Taiwan dlr 31.458 31.718 +0.83 Korean won 1099.90 1099.30 -0.05 Baht 32.39 32.90 +1.57 Peso 44.16 44.72 +1.28 Rupiah 13020.00 12380.00 -4.92 Rupee 62.24 63.03 +1.27 Ringgit 3.6575 3.4965 -4.40 Yuan 6.2661 6.2040 -0.99