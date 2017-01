UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格横ばい、雇用統計控え様子見ムード

(レートを更新しました) [ニューヨーク 5日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 95*12.50=2.7262% 前営業日終盤 95*16.50=2.7198% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 98*30.50=2.1172% 前営業日終盤 98*30.00=2.1189% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*01.25=1.5762% 前営業日終盤 98*31.25=1.5893% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時43分 99*23.00=0.6429% 前営業日終盤 99*22.00=0.6586% 5日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変わらず。米雇用統計の発表を翌6日 に控えるなか、全般的に様子見ムードが広がった。 指標10年債 は1/32高、利回りは2.12%とほぼ横ばい。 ロイターがまとめたエコノミスト調査によると、2月の非農業部門雇用者数は24万 人増と、1月の25万7000人増から鈍化すると予想されている。失業率が大幅に改善 したり、賃金が大きく伸びた場合、連邦準備理事会(FRB)が早期利上げに踏み切ると の観測も強まる可能性がある。 短・中期債は小幅高。雇用統計の発表を控え、当初ショートポジションを構えていた 向きが解消するため買い戻したという。 ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁はこの日、理事会後の会見で、来週9日から国債 買い入れを開始すると明らかにした。経済統計では、週間の新規失業保険申請件数が季節 調整済みで前週比7000件増の32万件となり、前年5月中旬以来の高水準となった。 Tボンド先物6月限 は3/32高の158─28/32。 Tノート先物6月限 は5/32高の127─02/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -11.50 (unch)