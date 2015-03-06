UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（6日）＝6本、55億2566万円

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(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Ａコース（年２回決算型、為替ヘッジあり）／Ｂコース（年２回決算型、為替ヘッジなし） ／Ｃコー ス（毎月決算型、為替ヘッジあり）／Ｄコース（毎月決算型、為替ヘッジなし） アムンディ・ジャパン 設定上限額：各１０００億円 設定額：合計額３１億６３４６万円 Ａコース１億９４３８万円／Ｂコース１５億４２５１万円／Ｃコース１４８０万円／Ｄコース１４億１ １７６万円 販売会社：野村証券 ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 大和証券投資信託委託 設定上限額：５５０億円 設定額：１１億５５９１万円 販売会社：大和証券 大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：５００億円 設定額：１２億０６２８万円 販売会社：大和証券
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