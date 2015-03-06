(内容を更新しました)
［６日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 06 March, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 04:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 18:30 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 "State of the Economy and Farewell, Dallas"
◇決算予定 06 Mar BMO Q4 2014 Staples, Inc. ◇休場 インド
Monday, 09 March, 2015---------------------------------------------- ●国内● 1000 中曽日銀副総裁講演（松山市） 1330 中曽日銀副総裁会見（松山市） ●海外● ◇イベント 18:25 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 23:30 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 "Reflections on 10 Years at the Fed" 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ） Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ） メルケル独首相が訪日（１０日まで）
Tuesday, 10 March, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 ２月マネーストック（日銀） 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果
1500 2月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 ＥＵ財務相理事会 Wednesday, 11 March, 2015---------------------------------------------- 1020 国庫短期証券の入札予定額等 1030 ２０年利付国債（３月債）の発行予定額等 ●海外● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札
Thursday, 12 March, 2015---------------------------------------------- ●国内● 0850 1月第３次産業活動指数（経済産業省） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ５年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ５年利付国債の入札結果 1500 2月投信概況 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 17:00 米財務省３０年債入札 20:00 ＮＺ中銀金融政策発表（現地時間１３日） 韓国中銀金融政策発表
Friday, 13 March, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 06:30 ロシア中銀金融政策発表
Monday, 16 March, 2015---------------------------------------------- ●国内● All Day 日銀金融政策決定会合１日目 Tuesday, 17 March, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日銀金融政策決定会合２日目 ●海外● ◇イベント インドネシア中銀金融政策発表
Wednesday, 18 March, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 10─12月期資金循環統計（日銀） 1400 ３月金融経済月報（日銀） ●海外● ◇イベント ＥＣＢ理事会（金融政策の決定なし） ミシェル・オバマ米大統領夫人が訪日（２０日まで） ◇決算予定 BMW fourth-quarter results Mar 18 Cathay Pacific 0293.HK final results Mar 18 Geely Automobile 0175.HK final results Mar 18 Tencent 0700.HK final results Mar 19 Ping An Insurance 2318.HK final results
Friday, 20 March, 2015---------------------------------------------- ●国内● Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（２月１７─１８日分） ●海外● ◇イベント 14:20 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アテネ） 15:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がパネル討論に参加
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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