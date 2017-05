アジア通貨動向（6日）＝大半が上昇、米雇用統計控えショートカバー

[シンガポール 6日 ロイター] - 6日のアジア新興国通貨は大半が上昇。週間 ベースの下げ幅を幾分縮小している。米雇用統計の発表を控え、ショートカバーが入った 。 韓国ウォン が輸出業者による決済需要や債券市場への資金流入を背景にア ウトパフォーム。 台湾ドル も上昇。輸出業者の買いなどが支援している。 週間ベースでは大半のアジア新興国通貨が下落。中国とインドの利下げにより、アジ アで金融緩和が進むとの見方が強まった。 トムソン・ロイターのデータによると、マレーシアリンギ が1.2%安とな り、アジア新興国通貨の下げを主導。1月の輸出がさえず、同国の成長鈍化への懸念が重 しとなっている。 メイバンクは顧客向けノートで、ドル高トレンドや原油安継続などを理由に「われわ れは依然、リンギ安が続くと見込んでいる」と指摘した。 インドルピー が0.6%安。ルピー高是正のため、中銀が介入したとみられ ている。 シンガポールドル が0.5%安。中銀が4月に追加金融緩和に乗り出すとの 見方が強まった。 インドネシアルピア は0.4%安。ルピアは5日、ルピア安は輸出競争力の 改善につながると中銀が指摘したことを背景に、心理的な節目である1万3000ルピア をアジア金融危機以来初めて上抜けてルピア安が進んだ。 タイバーツ は0.3%安、フィリピンペソ も下落した。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.97 120.14 +0.14 Sing dlr 1.3686 1.3710 +0.18 Taiwan dlr 31.440 31.507 +0.21 Korean won 1097.90 1101.30 +0.31 Baht 32.41 32.42 +0.03 Peso 44.11 44.13 +0.03 Rupiah 12975.00 12985.00 +0.08 *Rupee 62.17 62.17 0.00 Ringgit 3.6470 3.6485 +0.04 Yuan 6.2648 6.2662 +0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.97 119.66 -0.26 Sing dlr 1.3686 1.3260 -3.11 Taiwan dlr 31.440 31.718 +0.88 Korean won 1097.90 1099.30 +0.13 Baht 32.41 32.90 +1.51 Peso 44.11 44.72 +1.38 Rupiah 12975.00 12380.00 -4.59 Rupee 62.16 63.03 +1.41 Ringgit 3.6470 3.4965 -4.13 Yuan 6.2648 6.2040 -0.97 *インド金融市場は祝日のため休場。