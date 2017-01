米金融・債券市場＝利回り急上昇、好調な雇用統計受け

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 93*02.50=2.8450% 前営業日終盤 95*12.50=2.7262% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 97*26.00=2.2467% 前営業日終盤 98*30.50=2.1172% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 98*15.00=1.6972% 前営業日終盤 99*01.25=1.5762% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時26分 99*17.75=0.7274% 前営業日終盤 99*23.00=0.6429% 6日の米金融・債券市場では、朝方発表された2月の雇用統計が好調だったことで連 邦準備理事会(FRB)が6月にも利上げに踏み切るとの観測が裏付けられ、国債利回り が急上昇した。 終盤の取引で30年債 は2─13/32安で推移。利回りは2.84% と、前日終盤の2.71%から低下した。10年債 は1─4/32安。利回 りは2.24%と、2.11%から低下した。 1日の変動としては30年債利回りは2013年7月以来、10年債利回りは同年1 1月以来の大きな上昇となった。2─7年債の利回りも約1カ月ぶりの大きな上昇となっ た。 また、1年物財務省証券 利回りは0.27%と、約4年ぶりの水準に上昇 。短期債から長期債にわたり利回りは全般的に上昇し、償還期限が2年から30年までの 国債の利回りはすべて12月以来の高水準を付けた。 労働省が発表した2月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が29万5000人増と 、予想の24万人を上回って増加。失業率は5.5%と2008年5月以来の低水準とな り、多くのFRB当局者が 完全雇用が実現されたと見なす水準に近づいた。 ニューエッジ(ニューヨーク)の市場戦略部門責任者、ロバート・バン・バテンバー グ氏は、「市場ではFRBが6月に利上げに着手するとの観測が織り込まれつつある」と している。 ただ、雇用統計の賃金に関する部分を見ると、時間当たり賃金の増加は0.1%にと どまり、1月の0.5%増から鈍化。予想の0.2%増も下回った。 アナリストの間では、時間当たり賃金の伸びが鈍かったことで、雇用統計に対する債 券市場の反応も若干限定されたとの見方が出ている。 サムソン・キャピタル・アドバイザーズ(ニューヨーク)の首席投資責任者(CIO )、ジョナサン・ルイス氏は、「雇用統計で賃金上昇が確認されていれば、国債はより大 きな売り圧力にさらされていた」としている。 Tボンド先物6月限 は3─8/32安の155─20/32。 Tノート先物6月限 は1ポイント安の126─02/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -12.25 (-1.00)