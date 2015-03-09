［９日 ロイター］ - ＊経済指標コードについて リアルタイムデータは、コードをダブルクリックしてご覧下さい 過去データは、コード上で右クリックし「関連━経済指標チャート」を選択して下さい なお、契約の内容によっては、データがご覧いただけない場合もあります ◇実質ＧＤＰ 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 速報値 Q4 +2.6 5.0 改定値 Q4 +2.2 2.6 確定値 Q3 +5.0 3.9 ドイツ 速報値 Q4 0.7 0.1 改定値 Q4 0.7 0.7 英国 速報値 Q4 +0.5 0.7 改定値 Q4 +0.5 0.5 確定値 Q3 +0.7 +0.8 0.7 日本 一次速報 Q4 +0.6 -0.6 -0.5 二次速報 Q4 +0.4 0.6 ユーロ圏 速報値 Q4 0.3 0.2 改定値 Q4 0.3 0.3 ◇失業率 米国 Feb 5.5 5.7 ドイツ Feb 6.5 6.5 英国 Jan 5.7 日本 Feb 3.6 ユーロ圏 Jan 11.2 11.3 11.4 ◇卸売物価 米国 Feb -0.8 ドイツ Feb -0.4 英国 Feb -0.5 日本 Feb -1.3 ユーロ圏 Jan -0.9 -1.0 ◇消費者物価 期間 実績 前期 前期 指標コード 改定後 改定前 米国 Jan -0.7 -0.3 ドイツ Feb 0.9 英国 Feb -0.9 日本 Feb 2.4 ユーロ圏（速報値） Feb -0.3 -0.6 ユーロ圏（改定値） Feb -0.3 ◇経常収支 米国 Q4 -100.3 英国 Q3 -27.0 -24.3 -23.100 日本 Jan +61.4 187.2 ユーロ圏 Jan 17.8 ◇政策金利 英国 Mar 0.5 0.50 ユーロ圏 Mar 0.05 0.05 ＊実質ＧＤＰ（季調済、前期比 ％）：米国は年率、連鎖加重ベース。 ＊失業率（季調済、％） ＊卸売物価（前月比 ％）：英国、ユーロ圏は生産者物価、日本は企業物価。 ＊消費者物価（前月比 ％）：日本は前年比。ユーロ圏は前年比、ＥＵ基準（ＨＩＣＰ）。 ＊経常収支：米国は10億ドル、英国は10億ポンド、日本は10億円、ユーロ圏は10億ユーロ。 ＊政策金利（％） ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています ＊遡及データは指標改定を反映していないため、このグラフでは提供していません。