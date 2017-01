アジア通貨動向（9日）＝下落、米雇用統計が重し　ルピアは17年ぶり安値

[シンガポール 9日 ロイター] - 9日のアジア新興国通貨は下落している。米 雇用統計が予想を上回ったことで、米連邦準備理事会(FRB)が今年年央にも利上げす るとの観測が強まった。また、1─2月期の中国の輸入が前年同月比20%超減少したこ とも、アジア通貨の圧迫材料となっている。 インドネシアルピア は、国内の債券と株式が下落するなか、17年ぶりの安値 水準に接近している。マレーシアリンギ は6年ぶりの安値水準をつけ、シンガポ ールドル は2010年7月以来の安値付近で推移している。また韓国ウォンKRW =KFTCはオフショアファンド勢の売りに押され、3カ月ぶりの安値をつけている。 2月の米雇用統計は非農業部門の雇用者数が29万5000人増となり、予想の24 万人を上回って増加。失業率は5.5%と、2008年5月以来の低水準を記録した。 ドル は対主要通貨で11年ぶりの高値水準を更新、米債券利回りも上昇した。 東部証券(ソウル)の外為・債券アナリスト、ユナ・パーク氏は「ドル高と新興国通 貨のボラティリティーは特に第2・四半期に加速する」との見通しを示している。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Japan yen 120.96 120.84 -0.10 Sing dlr 1.3812 1.3775 -0.27 Taiwan dlr 31.523 31.450 -0.23 Korean won 1110.30 1098.70 -1.04 Baht 32.55 32.43 -0.38 Peso 44.27 44.09 -0.41 Rupiah 13060.00 12975.00 -0.65 Rupee 62.66 62.17 -0.78 Ringgit 3.6845 3.6530 -0.85 Yuan 6.2653 6.2629 -0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.96 119.66 -1.08 Sing dlr 1.3812 1.3260 -4.00 Taiwan dlr 31.523 31.718 +0.62 Korean won 1110.30 1099.30 -0.99 Baht 32.55 32.90 +1.08 Peso 44.27 44.72 +1.02 Rupiah 13060.00 12380.00 -5.21 Rupee 62.66 63.03 +0.59 Ringgit 3.6845 3.4965 -5.10 Yuan 6.2653 6.2040 -0.98