10日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：２月マネーストック（日銀） - 1030 日本：流動性供給入札 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1500 日本：2月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 東証１部指定 魚力 東証２部から ●海外指標など ３月９日（月） ◇指標 09Mar 07:00 独貿易収支（連邦統計庁） Jan 09Mar 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Mar ◇イベント 18:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 23:30 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 "Reflections on 10 Years at the Fed" 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ） Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ） メルケル独首相が訪日（１０日まで） 環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）首席交渉官会合（１５日まで、ハワイ） ユーロ圏財務相会合 ３月１０日（火） ◇指標 10‐15Mar 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Feb 10‐15Mar 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Feb 10Mar 00:30 豪ＮＡＢ企業景況感指数 Feb 10Mar 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Feb 10Mar 06:30 インドネシア：小売売上高 Jan 10Mar 07:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Jan 10Mar 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 10Mar 13:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Feb 10Mar 14:00 米卸売在庫（商務省） Jan 10Mar 14:00 米求人労働移動調査（労働省） Jan ◇イベント 17:00 米財務省３年債入札 ＥＵ財務相理事会