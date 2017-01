アジア通貨動向（10日）＝大半が下落、米利上げ観測受けたドル高で

[シンガポール 10日 ロイター] - アジア新興国通貨は、大半が下落。年央の 利上げ観測を受けドルが対主要通貨でほぼ12年ぶりの高水準に上昇したことを背景に、 韓国ウォンが1年半超ぶりの安値を付けたほか、シンガポールドル(Sドル)が約5年ぶ り安値、マレーシアリンギは6年ぶり安値に下げている。 強い雇用統計を受けて米利上げ開始が予想より早まるとの見方が台頭する中、アジア の一部中銀は、成長支援とデフレ圧力払拭に向け利下げに踏み切っている。 OCBCの為替ストラテジスト、エマニュエル・ング氏はリポートで「金利差、特に 比較的短期的なそれが、引き続きドルを下支えるとみられる。特に対アジア通貨では顕著 だ」と指摘した。 ウォンは対ドルで1%下落し2013年8月以来の安値となる1123.3ウォンを 付けた。 Sドルは0.5%安の1米ドル=1.3873Sドルと2010年7月以来の安値。 シンガポール金融管理局(中銀)が4月に追加緩和を発表するとの観測が高まっているこ とも背景にある。 リンギは0.5%下落し2009年3月以来の安値となる1米ドル=3.6970リ ンギを付けた。市場関係者の間では、マレーシア中銀がリンギ支援介入に入るとの警戒感 が強まっている。 *0540GMT(日本時間午後2時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.72 121.16 -0.46 Sing dlr 1.3852 1.3802 -0.36 Taiwan dlr 31.537 31.520 -0.05 Korean won 1121.70 1112.10 -0.86 Baht 32.63 32.56 -0.21 Peso 44.29 44.21 -0.17 Rupiah 13065.00 13045.00 -0.15 Rupee 62.72 62.55 -0.28 Ringgit 3.6935 3.6780 -0.42 Yuan 6.2634 6.2644 +0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.72 119.66 -1.70 Sing dlr 1.3852 1.3260 -4.27 Taiwan dlr 31.537 31.718 +0.57 Korean won 1121.70 1099.30 -2.00 Baht 32.63 32.90 +0.83 Peso 44.29 44.72 +0.98 Rupiah 13065.00 12380.00 -5.24 Rupee 62.72 63.03 +0.49 Ringgit 3.6935 3.4965 -5.33 Yuan 6.2634 6.2040 -0.95