11日の国内・海外経済指標と行事予定

(３月１１日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 政府主催「東日本大震災４周年追悼式」 0850 ２月企業物価指数 0850 １月機械受注（内閣府） 1020 国庫短期証券の入札予定額等（財務省） 1030 ２０年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） 1130 二階・自民党総務会長講演（財務省） 1715 経済財政諮問会議 1855 甘利経済再生相会見 ●海外指標など ３月１０日（火） ◇指標 10~15Mar 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Feb 10─15Mar 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Feb 10Mar 06:30 インドネシア：小売売上高 Jan 10Mar 07:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Jan 10Mar 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 10Mar 13:00 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Feb 10Mar 14:00 米卸売在庫（商務省） Jan 10Mar 14:00 米求人労働移動調査（労働省） Jan ◇イベント 14:35 カーニー英中銀総裁が上院委員会に出席 17:00 米財務省３年債入札 ＥＵ財務相理事会 ３月１１日（水） ◇指標 11Mar 05:30 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Feb 11Mar 08:00 トルコ：経常収支 Jan 11Mar 08:30 スウェーデン：ＣＰＩ Feb 11Mar 09:30 英鉱工業生産（国立統計局） Jan 11Mar 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 11Mar 18:00 米財政収支（財務省） Feb ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 ＥＣＢの国債買い入れの効果を議論する会議（フランクフルト） ドラギＥＣＢ総裁が基調講演。プラート専務理事、リーカネン・フィンランド中銀総裁、ノボトニー・ オーストリア中銀総裁も講演