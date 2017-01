[11日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Wednesday, 11 March, 2015 0850 日本:2月企業物価指数(日銀) 1020 日本:国庫短期証券の入札予定額等 1030 日本:20年利付国債(3月債)の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ:中銀金利発表 17:00 米財務省10年債入札 ECBの国債買い入れの効果を議論する会議(フランクフルト)

ドラギECB総裁が基調講演。プラート専務理事、リーカネン・フィンランド中銀総裁、ノボトニー・オーストリア中銀総裁も講演

Thursday, 12 March, 2015 0850 日本:1月第3次産業活動指数(経済産業省) 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:5年利付国債の入札発行 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1245 日本:5年利付国債の入札結果 1330 VAIOスマートフォン新商品発表会

1500 日本:2月投信概況 1515 日本:5年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 20:00 NZ中銀金融政策発表(現地時間12日) 12:45 カーニー英中銀総裁が講演 17:00 米財務省30年債入札 韓国中銀金融政策発表 米資金循環統計 Friday, 13 March, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント 06:30 ロシア中銀金融政策発表 Monday, 16 March, 2015 All Day 日本:日銀金融政策決定会合1日目 1530 日本:アサヒ飲料 社長交代会見 Tuesday, 17 March, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日本:日銀金融政策決定会合2日目 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等 1330 日本:経済同友会代表幹事会見 1400 日本:1月景気動向指数CI改訂(内閣府) ●海外分● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事録 12:00 トルコ:中銀金利発表 Mar 米連邦公開市場委員会(FOMC、18日まで) インドネシア中銀金融政策発表 ◇決算予定 17 Mar AMC Q3 2015 Oracle Corp Wednesday, 18 March, 2015 Time Unknown 日本:10─12月期資金循環統計(日銀) 0850 日本:2月貿易統計(財務省) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1030 日本:20年利付国債の入札発行 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1245 日本:20年利付国債の入札結果 1300 日本:サッポロビール クラフトビール事業説明会 1400 日本:3月金融経済月報(日銀) 1515 日本:20年利付国債の第II非価格競争入札結果 1530 日本:日本商工会議所会頭会見 ●海外分● ◇イベント 09:30 英金融政策委員会の議事録 Mar 18:00 米連邦公開市場委員会(声明・経済見通し発表) 18:30 米FRB議長が会見 ECB理事会(金融政策の決定なし) オズボーン英財務相、予算案提出 ミシェル・オバマ米大統領夫人が訪日(20日まで) ◇決算予定 18 Mar 11:30 Q3 2015 FedEx 18 Mar BMO Q3 2015 General Mills, Inc. BMW fourth-quarter results Mar 18 Cathay Pacific 0293.HK final results Mar 18 Geely Automobile 0175.HK final results Mar 18 Tencent 0700.HK final results Mar 19 Ping An Insurance 2318.HK final results Thursday, 19 March, 2015 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:2年利付国債(4月債)の発行予定額等 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 ●海外分● ◇決算予定 19 Mar AMC Q3 2015 Nike Inc Friday, 20 March, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本:日銀金融政策決定会合の議事要旨(2月17━18日分) ●海外分● ◇イベント 01:00 スティーブンス豪中銀総裁が講演 14:20 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演(アテネ) 15:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がパネル討論に参加 ◇決算予定 20 Mar BMO Q3 2015 Darden Restaurants Inc DRI 20 Mar BMO Q4 2014 Tiffany & Co Monday, 23 March, 2015

●海外分● ◇イベント 08:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演(パリ) フィッシャー米FRB副議長が講演 Tuesday, 24 March, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント 10:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 17:00 米財務省2年債入札 Wednesday, 25 March, 2015 0850 日本:2月企業向けサービス価格指数(日銀) ●海外分● ◇イベント 10:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演(ロンドン) 17:00 米財務省5年債入札 17:00 米財務省変動利付き2年債入札 Thursday, 26 March, 2015

●海外分● ◇イベント 13:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁、金融政策と経済見通しに関するパネルディスカッションに参加 17:00 米財務省7年債入札 Friday, 27 March, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0830 日本:2月実質消費支出(総務省) 0830 日本:2月完全失業率(総務省) 0830 日本:2月有効求人倍率(厚生労働省) Tuesday, 31 March, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。