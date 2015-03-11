12日の国内・海外経済指標と行事予定

(３月１２日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １─３月法人企業景気予測調査（財務省・内閣府） 0850 １月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ５年利付国債の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ５年利付国債の入札結果（財務省） 1300 衆院予算委員会集中審議 1400 ２月消費動向調査（内閣府） 1500 ２月投信概況 1500 自民党・財政再建に関する特命委員会 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 東証１部指定 日本ＢＳ放送 東証２部から ●海外指標など ３月１１日（水） ◇指標 11Mar 08:00 トルコ：経常収支 Jan 11Mar 08:30 スウェーデン：ＣＰＩ Feb 11Mar 09:30 英鉱工業生産（国立統計局） Jan 11Mar 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 11Mar 18:00 米財政収支（財務省） Feb ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 ＥＣＢの国債買い入れの効果を議論する会議（フランクフルト） ドラギＥＣＢ総裁が基調講演。プラート専務理事、リーカネン・フィンランド中銀総裁、ノボトニー・ オーストリア中銀総裁も講演 ３月１２日（木） ◇指標 12Mar 00:30 豪雇用統計（連邦統計局） Feb 12Mar 04:01 マレーシア：鉱工業生産 Jan 12Mar 07:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Feb 12Mar 07:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Feb 12Mar 09:30 英貿易収支（国立統計局） Jan 12Mar 10:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Jan 12Mar 11:00 ＮＺ：製造業ＰＭＩ Feb 12Mar 12:00 インド：ＣＰＩ Feb 12Mar 12:00 インド：鉱工業生産 Jan 12Mar 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12Mar 12:30 米小売売上高（商務省） Feb 12Mar 12:30 米輸出入物価（労働省） Feb 12Mar 12:30 カナダ新築住宅価格 Jan 12Mar 14:00 米企業在庫（商務省） Jan ◇イベント 20:00 ＮＺ中銀金融政策発表（現地時間１２日） 12:45 カーニー英中銀総裁が講演 17:00 米財務省３０年債入札 韓国中銀金融政策発表 米資金循環統計