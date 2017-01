アジア通貨動向（11日）＝大方が下落、ルピアは17年ぶり安値

[シンガポール 11日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、インドネシア ルピアが17年ぶり安値を更新し、全般的な下げを主導している。投資家のリスク志向が 低下している。 一方、シンガポールドルは当局介入観測から、上昇している。 ルピア は1.2%安の1ドル=1万3240ルピアと、アジア金融危機時の1 998年8月以来の安値に下落。国内企業のドル需要に加え、株・債券安を受けて海外投 資家の売りが出ている。 韓国ウォン は中銀の会合をあすに控え、0.6%安の1ドル=1129. 6ウォンと2013年7月以来の安値に下落。海外ファンドからの売りが続いている。 市場筋によると、輸出業者は一段安になる可能性を懸念し、ウォン買いをためらって いるという。 マレーシアリンギ も6年ぶり安値をつけた。 コモンウェルス銀行(シドニー)のアジア通貨ストラテジストは「ドル高とリスク志 向の低下というダブルパンチでアジア通貨は対ドルで下げている」と指摘した。 *0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.41 121.14 -0.22 Sing dlr 1.3876 1.3905 +0.21 Taiwan dlr 31.645 31.566 -0.25 Korean won 1127.00 1122.60 -0.39 Baht 32.70 32.72 +0.06 Peso 44.35 44.27 -0.18 Rupiah 13225.00 13088.00 -1.04 Rupee 62.82 62.76 -0.10 Ringgit 3.7100 3.7035 -0.18 Yuan 6.2627 6.2620 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.41 119.66 -1.45 Sing dlr 1.3876 1.3260 -4.44 Taiwan dlr 31.645 31.718 +0.23 Korean won 1127.00 1099.30 -2.46 Baht 32.70 32.90 +0.61 Peso 44.35 44.72 +0.83 Rupiah 13225.00 12380.00 -6.39 Rupee 62.82 63.03 +0.33 Ringgit 3.7100 3.4965 -5.75 Yuan 6.2627 6.2040 -0.94