アジア通貨動向（12日）＝ウォンが20カ月ぶり安値、予想外の利下げで

[シンガポール 12日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、韓国ウォンが 20カ月ぶり安値に下落している。韓国銀行(中央銀行)がこの日、予想外の利下げを決 定したことが背景。 同中銀は政策金利を2.00%から25ベーシスポイント(bp)引き下げ、過去最 低の1.75%にすることを決めた。市場では据え置き予想が大勢だった。 ウォン は一時0.9%下落し、1ドル=1136.4ウォンと2013年 7月10日以来の安値をつけた。一方、同国の国債先物は海外勢の買いが入り、上昇した 。 ウエストパック銀行(シンガポール)の外国為替シニアストラテジスト、ジョナサン ・キャベナー氏は「ウォンの弱い地合いを支えるだろう」と指摘。「ウォンは1120/ 1125ウォンをすでに下抜け、1140/1150ウォンを試す展開になるとみられる 」と語った。 また、サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査部門責任者は「利下げ要因は、追 加利下げ観測が再燃しない限り、消えていくだろう。ウォンは、ある程度利下げを織り込 んできた」と指摘した。 その他のアジア通貨はショートカバーを背景におおむね小幅高で推移している。 *0155GMT(日本時間午前10時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.60 121.46 -0.12 Sing dlr 1.3862 1.3888 +0.19 Taiwan dlr 31.724 31.666 -0.18 Korean won 1131.60 1126.50 -0.45 Baht 32.87 32.90 +0.09 Peso 44.29 44.34 +0.11 Rupiah 13177.00 13186.00 +0.07 Rupee 62.78 62.78 +0.00 Ringgit 3.6810 3.6970 +0.43 Yuan 6.2630 6.2623 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.60 119.66 -1.60 Sing dlr 1.3862 1.3260 -4.34 Taiwan dlr 31.724 31.718 -0.02 Korean won 1131.60 1099.30 -2.85 Baht 32.87 32.90 +0.09 Peso 44.29 44.72 +0.97 Rupiah 13177.00 12380.00 -6.05 Rupee 62.78 63.03 +0.40 Ringgit 3.6810 3.4965 -5.01 Yuan 6.2630 6.2040 -0.94