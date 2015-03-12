UPDATE 1-中国・香港株式市場・大引け＝上昇、銀行株がけん引

(香港株のリポートを追加しました) ［上海／香港 １２日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 3349.3227 58.4228高 4061.9億元（上海Ａ株） 高値 3360.0543 安値 3300.4877 前場終値 3335.4489 44.5490高 2163.8億元（上海Ａ株） 寄り付き 3314.8131 23.9132高 前営業日終値 3290.8999 4.8317高 3267.5億元（上海Ａ株） ハンセン指数 大引け 23797.96 79.99高 779.2億香港ドル 高値 23880.25 安値 23677.06 前場終値 23819.59 101.62高 410.8億香港ドル 寄り付き 23709.17 8.80安 前営業日終値 23717.97 179.01安 782.6億香港ドル 中国株式市場は、続伸した。地方政府が高金利債務を低金利の債券に交換することを 認める、という中国中央政府の計画を受け、財務改善期待から銀行株が買われた。 景気支援に向け一段の緩和策が講じられるとの期待も相場を支援した。 上海総合指数 は５８．４２２８ポイント（１．７８％）高の３３４９．３２ ２７で引けた。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は６８．１９１ポイン ト（１．９３％）高の３５９２．８４４で終了した。 上海市場で取引が活発だったのは、中国銀行 （４．２％高）、興業銀行< 601166.SS>（９．４％高）、中国農業銀行 （２．８％高）。 深セン市場で取引が活発だったのは、ＴＣＬ集団 （２．１％安）、平安 銀行 （５．３％高）、寧波銀行 （８．８％高）だった。 香港株式市場は反発した。銀行株が上昇をけん引した。ハンセン指数 は７９． ９９ポイント（０．３４％）高の２万３７９７．９６、ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指 数） は１４８．４６ポイント（１．３０％）高の１万１５６５．８０で引けた。 中国工商銀行 、中国建設銀行 、中国銀行 が上昇した。 香港市場のメーンボードで最も取引が活発だったのは、９．６％上昇したサンコープ ・テク や、１３．２％上昇したハイブリッド・キネティック など。