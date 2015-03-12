13日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0815 閣議、閣議後会見 0855 衆議院予算委員会 1300 景気ウオッチャーセミナー（内閣府） 1330 １月鉱工業生産確報 1400 日本電機工業会（ＪＥＭＡ）、２０１５年度電気機器の生産見通し 1500 世銀総裁会見（外国特派員協会） 1700 衆議院本会議 1900 日仏外務・防衛閣僚級協議 ●海外指標など ３月１２日（木） ◇指標 12Mar 07:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Feb 12Mar 07:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Feb 12Mar 09:30 英貿易収支（国立統計局） Jan 12Mar 10:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Jan 12Mar 11:00 ＮＺ：製造業ＰＭＩ Feb 12Mar 12:00 インド：ＣＰＩ Feb 12Mar 12:00 インド：鉱工業生産 Jan 12Mar 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12Mar 12:30 米小売売上高（商務省） Feb 12Mar 12:30 米輸出入物価（労働省） Feb 12Mar 12:30 カナダ新築住宅価格 Jan 12Mar 14:00 米企業在庫（商務省） Jan 12Mar 18:00 米財政収支（財務省） Feb ◇イベント 12:45 カーニー英中銀総裁が講演 17:00 米財務省３０年債入札 米資金循環統計 ３月１３日（金） ◇指標 13Mar 07:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Feb 13Mar 12:00 ブラジル：小売売上高 Jan 13Mar 12:30 米卸売物価指数（労働省） Feb 13Mar 12:30 カナダ雇用統計 Feb 13Mar 13:00 ポーランド：ＣＰＩ Feb 13Mar 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Mar 13Mar 14:00 メキシコ：鉱工業生産 Jan ◇イベント 06:30 ロシア中銀金融政策発表