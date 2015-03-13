16日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合１日目 0855 参議院予算委員会 1300 ２月マンション発売（不動産経済研究所） ●海外指標など ３月１３日（金） ◇指標 13Mar 07:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Feb 13Mar 12:00 ブラジル：小売売上高 Jan 13Mar 12:30 米卸売物価指数（労働省） Feb 13Mar 12:30 カナダ雇用統計 Feb 13Mar 13:00 ポーランド：ＣＰＩ Feb 13Mar 14:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Mar 13Mar 14:00 メキシコ：鉱工業生産 Jan ◇イベント 06:30 ロシア中銀金融政策発表 ３月１６日（月） ◇指標 16~19Mar : 対中国海外直接投資（商務省） Feb 16Mar 06:30 インド：ＷＰＩ Feb 16Mar 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Mar 16Mar 13:00 ポーランド：経常収支 Jan 16Mar 13:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Feb 16Mar 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Mar 16Mar 20:00 対米証券投資（財務省） Jan ◇イベント 18:45 ドラギＥＣＢ総裁が講演 "Growing out of the Crisis _ Challenges for Europe"（フランクフ ルト）