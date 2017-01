アジア通貨動向（13日）＝大半が下落、米ＦＯＭＣ控え慎重姿勢

[シンガポール 13日 ロイター] - アジア新興国通貨は、大半が下落。全般的 なドル高基調を背景に、週間ベースでの下げを拡大する展開となった。米連邦公開市場委 員会(FOMC)を来週に控え、慎重姿勢が広がった。 韓国銀行(中央銀行)が予想外の利下げを決めたことを受け、ウォン は 週間ベースで3年半ぶりの大幅下落となる見通し。 米小売売上高が市場の増加予想に対して減少したことでドルに売りが出たため、13 日序盤はアジア域内の通貨が小幅高で推移していた。 米連邦準備理事会(FRB)がFOMCで政策金利の先行きを示すフォワードガイダ ンスから「忍耐強く(patient)」の文言を削除するかどうかに注目が集まっている。 利上げ開始の時期が注目されるFRBとは対照的に、アジアでは成長鈍化とデフレ圧 力に対応するために各国の中銀が相次いで金融緩和に踏み切っている。 今週これまでに、ウォンは2.7%下落した。週間ベースで2011年9月以来の大 幅下落となる見通し。タイバーツ も週間で1.3%安。こちらは昨年8月以来の 大幅下落となる見通しだ。 海外勢の株・債券売りで、インドネシアルピア は週間で2.1%下落。ルピ アは11日に1998年8月以来の安値を付けたが、中銀はパニックに陥る必要はないと の見解を示していた。 *0538GMT(日本時間午後2時38分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.52 121.26 -0.21 Sing dlr 1.3860 1.3811 -0.35 Taiwan dlr 31.590 31.670 +0.25 Korean won 1129.20 1126.40 -0.25 Baht 32.84 32.81 -0.11 Peso 44.28 44.25 -0.06 Rupiah 13192.00 13180.00 -0.09 Rupee 62.66 62.50 -0.26 Ringgit 3.6950 3.6905 -0.12 Yuan 6.2594 6.2624 +0.05 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.52 119.66 -1.53 Sing dlr 1.3860 1.3260 -4.33 Taiwan dlr 31.590 31.718 +0.41 Korean won 1129.20 1099.30 -2.65 Baht 32.84 32.90 +0.18 Peso 44.28 44.72 +1.01 Rupiah 13192.00 12380.00 -6.16 Rupee 62.66 63.03 +0.59 Ringgit 3.6950 3.4965 -5.37 Yuan 6.2594 6.2040 -0.89