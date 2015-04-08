再送-イベントダイアリー

(９日の予定を追加して再送しました)
［８日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Thursday, 09 April, 2015---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：２０年利付国債（４月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1400 日本：４月金融経済月報（日銀） - 1500 日本：3月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - 1500 日本：ファーストリテイリング ９─２月期決算 - 1500 日本：イオン 決算 -
1500 日本：ローソン 決算 - 15:00 日本：ＪＡ全中会長会見
1515 日本：３０年利付国債の第２非価格競争入札結果 -
●海外分● ◇指標 09Apr 06:00 独鉱工業生産（経済技術省） Feb 09Apr 06:00 独貿易収支（連邦統計庁） Feb 09Apr 08:30 英貿易収支（国立統計局） Feb 09Apr 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 09Apr 14:00 米卸売在庫（商務省） Feb ◇イベント 08:00 ギリシャ財務相が経済関連会合で講演（パリ） 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Apr 17:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Apr
◇決算予定
◇休場 フィリピン
Friday, 10 April, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：３月貸出・預金動向（日銀） - ●海外分● ◇指標 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Mar 06:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Feb 08:30 英鉱工業生産（国立統計局） Feb 12:30 米輸出入物価（労働省） Mar 18:00 米財政収支（財務省） Mar １０─１５日 中国外貨準備（中国人民銀行） Q1 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Mar 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Mar
◇イベント 12:45 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 16:20 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
◇決算予定
Monday, 13 April, 2015---------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（３月１６・１７日分） - 0850 日本：３月マネーストック（日銀） - 0850 日本：３月企業物価指数（日銀） - 0930 日本：日銀支店長会議で黒田総裁あいさつ - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1400 日本：日銀「地域経済報告」（さくらリポート） - 1500 日本：3月投信概況 - 1515 日本：日銀大阪支店長会見 - 1720 日本：日銀名古屋・札幌・福岡支店長会見 -
●海外分● ◇指標 ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 タイ
Tuesday, 14 April, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1515 日本：５年利付国債の第２非価格競争入札結果 -
●海外分● ◇指標 ◇イベント 00:00 シンガポール金融管理局が金融政策発表 オバマ米大統領がイラクのアバディ首相と会談
◇決算予定 14 Apr 11:00 Q1 2015 JPMorgan Chase & Co 14 Apr BMO Q1 2015 Johnson & Johnson 14 Apr 12:00 Q1 2015 Wells Fargo & Co ◇休場 タイ、インド
Wednesday, 15 April, 2015---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1515 日本：黒田日銀総裁あいさつ（信託大会） -
●海外分● ◇指標 ◇イベント 00:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 13:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 18:00 米地区連銀経済報告 23:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演
「Investing in People for Long-Term Prosperity」
◇決算予定 15 Apr 11:00 Q1 2015 Bank of America Corp 15 Apr AMC Q1 2015 SanDisk Corp ◇休場 タイ
Thursday, 16 April, 2015---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：４０年利付国債（４月債)の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1515 日本：２０年利付国債の第２非価格競争入札結果 -
●海外分● ◇指標 ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ記者会見 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 17:10 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 17:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が英王立国際問題研究所主催の会合に出席
「The U.S. Economic Outlook and Implications for Monetary Policy」 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、１７日まで）
◇決算予定 16 Apr 12:00 Q1 2015 Citigroup Inc 16 Apr 11:30 Q1 2015 Goldman Sachs Group Inc
Friday, 17 April, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1500 電事連会長会見、終了後、中国電力社長会見 -
●海外分● ◇指標 ◇イベント ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、最終日） ＩＭＦ・世界銀行春季会合（１９日まで、ワシントン）
◇決算予定 17 Apr BMO Q1 2015 General Electric Co
Monday, 20 April, 2015---------------------------------------- 0850 日本：2月第３次産業活動指数（経済産業省） - ●海外分● ◇指標 ◇イベント ◇決算予定 20 Apr AMC Q1 2015 International Business Machines
Tuesday, 21 April, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：４月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） - ●海外分● ◇指標 ◇イベント ◇決算予定 21 Apr 11:30 Q1 2015 Verizon Communications Inc ◇休場 ブラジル
Wednesday, 22 April, 2015---------------------------------------- 0850 日本：３月貿易統計（財務省） - 1400 日本：2月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） -
●海外分● ◇指標 ◇イベント
◇決算予定 22 Apr BMO Q1 2015 Boeing Co 22 Apr BMO Q1 2015 The Coca-Cola Co 22 Apr AMC Q1 2015 eBay Inc 22 Apr AMC Q2 2015 Qualcomm Inc 22 Apr AMC Q1 2015 AT&T Inc
Thursday, 23 April, 2015----------------------------------------
●海外分● Friday, 24 April, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0850 日本：３月企業向けサービス価格指数（日銀） - 1200 日本：中曽日銀副総裁講演 -
●海外分● ◇指標 ◇イベント 15:00 米財務省２年・５年・７年債・変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札
◇決算予定 23 Apr 11:30 Q1 2015 Caterpillar Inc 23 Apr AMC Q3 2015 Microsoft Corp
Monday, 27 April, 2015----------------------------------------
●海外分● ◇指標 ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 ◇決算予定
Tuesday, 28 April, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 -
●海外分● ◇指標 ◇イベント 17:00 米財務省５年債入札 日米首脳会談
◇決算予定
Wednesday, 29 April, 2015----------------------------------------
●海外分● ◇指標 ◇イベント 17:00 米財務省７年債・変動利付２年債入札 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表）
◇決算予定
Thursday, 30 April, 2015---------------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合（４月展望リポート） -
●海外分● ◇指標 ◇イベント ◇決算予定
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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