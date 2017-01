アジア通貨動向（8日）＝総じて軟調、介入警戒感でウォンが下落

[シンガポール 8日 ロイター] - 8日のアジア通貨は総じて軟調で、なかでも 韓国ウォンが下落を主導している。米利上げ観測が依然として強いなかで、ドルはオーバ ーナイトから引き続き堅調に推移している。 ウォン は、韓国当局によるウォン売り介入への警戒感から下落。一方で、 輸出業者による決済目的のウォン買いも入っていることから、下げ渋る動きも見られる。 ウォン は前日、対円では、2008年3月以来の高値水準をつけていた。 輸出の減少が嫌気されフィリピンペソも下落。2月のフィリピンの輸出は前年比3. 1%減と、1月の0.5%減、昨年12月の3.2%減に続き、3カ月連続で減少した。 *0405GMT(日本時間午後1時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.11 120.28 +0.14 Sing dlr 1.3583 1.3605 +0.16 Taiwan dlr 31.088 31.152 +0.21 Korean won 1092.67 1088.50 -0.38 Baht 32.54 32.56 +0.06 Peso 44.59 44.48 -0.24 Rupiah 12990.00 12980.00 -0.08 Rupee 62.32 62.25 -0.11 Ringgit 3.6420 3.6380 -0.11 Yuan 6.2063 6.1983 -0.13 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.11 119.66 -0.38 Sing dlr 1.3583 1.3260 -2.38 Taiwan dlr 31.088 31.718 +2.03 Korean won 1092.67 1099.30 +0.61 Baht 32.54 32.90 +1.11 Peso 44.59 44.72 +0.30 Rupiah 12990.00 12380.00 -4.70 Rupee 62.32 63.03 +1.14 Ringgit 3.6420 3.4965 -4.00 Yuan 6.2063 6.2040 -0.04