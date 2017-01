米金融・債券市場＝短期債中心に利回り上昇、ＦＯＭＣ議事要旨で年内利上げ確認

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時15分 99*12.00=2.5299% 前営業日終盤 99*18.50=2.5201% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時14分 100*27.00=1.9056% 前営業日終盤 101*00.50=1.8865% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時14分 100*04.25=1.3473% 前営業日終盤 100*07.75=1.3245% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時08分 99*29.75=0.5358% 前営業日終盤 99*30.75=0.5199% 8日の米金融・債券市場では、短期債を中心に利回りが上昇した。午後に公表された 3月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で、経済成長が鈍化しているものの年内 の利上げ開始は可能との見方が示されたことが背景。 FOMC議事要旨公表を受け、2年債 と3年債US3YT=-RR利回りは1週 間ぶり高水準に上昇。終盤の取引で10年債 は1/32安、利回りは1.8 95%で推移している。 議事要旨では、連邦準備理事会(FRB)当局者が海外情勢に伴うリスクや米経済が 年明け以降弱含んでいることを認識しながらも、年後半の利上げに向け地ならしをする上 で、景気回復に対する十分な自信を維持していることが分かった。 同FOMCでFRBは6月の利上げ開始を選択肢として残しているが、議事要旨は、 「数人の参加者」が今後発表される経済指標で6月の利上げが正当化されるとの認識を示 していたことが判明。 USバンク・ウエルス・マネジメントのシニア債券ストラテジスト、ダン・ヘックマ ン氏は、「FRBが2016年まで利上げ開始を遅らせた場合は驚きに値する」とし、「 利上げを実施するにあたり完璧な時期というものは存在しない。ただ、米経済は事実上の ゼロ金利政策が解除される必要がある時点に到達している」と述べた。同氏はFRBは6 月から9月の間に利上げを開始するとの見方を示している。 Tボンド先物6月限 は10/32高の164─30/32。 Tノート先物6月限 は横ばいの129─11.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (-2.75) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -16.00 (-0.75)