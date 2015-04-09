再送-10日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ＳＱ算出日 0825 閣議・閣議後会見 0850 ３月貸出・預金動向（日銀） 0900 衆院財務金融委員会 1330 経産省総合資源エネルギー調査会長期需給見通し小委員会 1600 社会保障制度改革推進会議 ●海外指標など ４月９日（木） ◇指標 06:00 独鉱工業生産（経済技術省） Feb 06:00 独貿易収支（連邦統計庁） Feb 08:30 英貿易収支（国立統計局） Feb 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Apr 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米卸売在庫（商務省） Feb ◇イベント 08:00 ギリシャ財務相が経済関連会合で講演（パリ） 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Apr 17:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Apr ◇休場 フィリピン ４月１０日（金） ◇指標 01:30 中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Mar 06:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Feb 08:30 英鉱工業生産（国立統計局） Feb 12:30 米輸出入物価（労働省） Mar 18:00 米財政収支（財務省） Mar １０_１５日 中国外貨準備（中国人民銀行） Q1 中国マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Mar 中国人民元建て新規融資（中国人民銀行） Mar ◇イベント 12:45 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 16:20 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演