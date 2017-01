アジア通貨動向（9日）＝総じて堅調、ウォンは介入警戒感で下落

[シンガポール 9日 ロイター] - 9日のアジア通貨は総じて堅調。米利上げに 対する警戒感は強いものの、相対的に金利の高いアジア通貨が買われている。 韓国ウォン は下落。中銀総裁がウォン高/円安に懸念を示したことを受け 、介入警戒感が強まっている。 インドネシアルピア は上昇。債券価格の値上がりが背景。 台湾ドル は輸出業者の買いで上昇している。介入警戒感は根強いものの、中 銀の台湾ドル売り介入はみられないという。 シンガポールドル は小幅高。シンガポール金融管理局の来週の政策決定を控 え、ショートポジションを圧縮する動きが出ている。ロイター調査では追加緩和の可能性 が指摘されている。 *0600GMT(日本時間午後3時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.26 120.14 -0.10 Sing dlr 1.3560 1.3567 +0.05 Taiwan dlr 31.101 31.226 +0.40 Korean won 1091.60 1091.00 -0.05 Baht 32.54 32.55 +0.02 *Peso 44.47 44.47 +0.00 Rupiah 12914.00 12950.00 +0.28 Rupee 62.23 62.24 +0.01 Ringgit 3.6275 3.6295 +0.06 Yuan 6.2052 6.2032 -0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.26 119.66 -0.50 Sing dlr 1.3560 1.3260 -2.21 Taiwan dlr 31.101 31.718 +1.98 Korean won 1091.60 1099.30 +0.71 Baht 32.54 32.90 +1.11 Peso 44.47 44.72 +0.57 Rupiah 12914.00 12380.00 -4.14 Rupee 62.23 63.03 +1.29 Ringgit 3.6275 3.4965 -3.61 Yuan 6.2052 6.2040 -0.02 フィリピン市場は休場。