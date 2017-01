米金融・債券市場＝利回り上昇、底堅い雇用関連指標と軟調な入札受け

[ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時15分 97*30.50=2.5989% 前営業日終盤 99*12.00=2.5299% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時15分 100*12.00=1.9578% 前営業日終盤 100*27.00=1.9056% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時16分 99*29.00=1.3945% 前営業日終盤 100*04.25=1.3473% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時03分 99*29.00=0.5478% 前営業日終盤 99*29.75=0.5358% 9日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇。朝方発表された新規失業保険週間 申請件数が予想ほど増加しなかったことで雇用をめぐる懸念が一部和らいだ。また、午後 に実施された総額130億ドルの30年債(リオープン=銘柄統合)入札へのは需要は振 るわなかった。 また、ギリシャが国際通貨基金(IMF)融資4億5000万ユーロの返済を完了し たことで安心感が広がり、米債への逃避買いが後退した。 カンター・フィツジェラルドの米債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏は「 様子見気分が強く、難しい取引が続いている」と述べた。 30年債リオープン入札は、最高落札利回りが2.597%と、WI(発行前) 取 引で示された水準を約3ベーシスポイント(bp)上回った。 4日までの週の新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比1万4000人増の 28万1000人と、市場予想より少ない増加にとどまった。4週移動平均も2000年 以来の低い水準となり、3月にみられた雇用の伸びの鈍化は一時的なものであることを示 唆した。 終盤の取引で、指標10年債 利回りは6.5bp上昇し、1.960% 。ロイターのデータによると、一時約1週間ぶりの高水準となる1.965%をつけた。 30年債 利回りも7.7bp上昇し、2.595%。一時3週間ぶりの 高水準となる2.607%をつけた。 午前の取引では、欧州市場で独連邦債10年物 利回りが過去最低の0. 151%に低下したことに追随し、米債利回りが一時低下する場面もあった。 Tボンド先物6月限 は1─22/32安の163─8/32。 Tノート先物6月限 は16.50/32安の128─27/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -17.00 (-0.50)