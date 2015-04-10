［１０日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 10 April, 2015 1330 経産省総合資源エネルギー調査会 長期需給見通し小委員会 1630 関西電力 値上げ申請の審査
●海外分● ◇イベント 12:45 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 16:20 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 Monday, 13 April, 2015 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（３月１６・１７日分） 0850 ３月マネーストック（日銀） 0850 ３月企業物価指数（日銀） 0930 日銀支店長会議で黒田総裁あいさつ 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 日銀「地域経済報告」（さくらリポート） 1500 ３月投信概況 1515 日銀大阪支店長会見 1720 日銀名古屋・札幌・福岡支店長会見 ●海外分● ◇休場 タイ Tuesday, 14 April, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 ５年利付国債の入札発行 1030 ５年利付国債の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1245 ５年利付国債の入札結果 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 00:00 シンガポール金融管理局が金融政策発表／Ｑ１・ＧＤＰ速報値 オバマ米大統領がイラクのアバディ首相と会談
◇決算予定 14 Apr BMO Q1 2015 Johnson & Johnson 14 Apr 11:00 Q1 2015 JPMorgan Chase & Co 14 Apr 12:00 Q1 2015 Wells Fargo & Co
◇休場 タイ、インド Wednesday, 15 April, 2015 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1515 黒田日銀総裁あいさつ（信託大会）
●海外分● ◇イベント 00:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 12:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がＩＭＦ・世銀会合関連のパネル討論の進行役 13:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 18:00 米地区連銀経済報告 23:30 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が講演
「Investing in People for Long-Term Prosperity」
◇決算予定 15 Apr 11:00 Q1 2015 Bank of America Corp 15 Apr BMO Q1 2015 Delta Air Lines Inc 15 Apr AMC Q1 2015 SanDisk Corp 15 Apr BMO Q1 2015 U.S. Bancorp
◇休場 タイ Thursday, 16 April, 2015 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２０年利付国債の入札発行 1030 ４０年利付国債（４月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1600 日本マクドナルドホールディングス １５年１２月期業績予想とビジネスリカバリープランの説明 ●海外分● ◇イベント 11:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 12:30 ＥＣＢ記者会見 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 17:10 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 17:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が英王立国際問題研究所主催の会合に出席
「The U.S. Economic Outlook and Implications for Monetary Policy」 ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、１７日まで）
◇決算予定 16 Apr 12:00 Q1 2015 Citigroup Inc 16 Apr 11:30 Q1 2015 Goldman Sachs Group Inc
Friday, 17 April, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 1500 電事連会長会見、中国電力社長会見 ●海外分● ◇イベント ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、最終日） ＩＭＦ・世界銀行春季会合（１９日まで、ワシントン）
◇決算予定 17 Apr BMO Q1 2015 General Electric Co Monday, 20 April, 2015 0850 ２月第３次産業活動指数（経済産業省） 1600 ３月のコンビニ売上高 ●海外分● ◇決算予定 20 Apr AMC Q1 2015 International Business Machines
Tuesday, 21 April, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 ４月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） 1400 ３月のスーパー売上高 1430 ３月の百貨店売上高
●海外分● ◇決算予定 21 Apr 11:30 Q1 2015 Verizon Communications Inc
◇休場 ブラジル Wednesday, 22 April, 2015 0850 ３月貿易統計（財務省） 1400 ３月のショッピングセンター売上高 ●海外分● ◇決算予定 22 Apr BMO Q1 2015 Boeing Co 22 Apr BMO Q1 2015 The Coca-Cola Co 22 Apr AMC Q1 2015 eBay Inc 22 Apr AMC Q2 2015 Qualcomm Inc 22 Apr AMC Q1 2015 AT&T Inc Thursday, 23 April, 2015 ●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省２年・５年・７年債・変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札
◇決算予定 23 Apr 11:30 Q1 2015 Caterpillar Inc 23 Apr AMC Q3 2015 Microsoft Corp Friday, 24 April, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 ３月企業向けサービス価格指数（日銀） 1200 中曽日銀副総裁講演（学士会館） Saturday, 26 April, 2015 ●海外分● ◇イベント 安倍晋三首相が訪米（３日まで） Monday, 27 April, 2015
●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札
Tuesday, 28 April, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省５年債入札 日米首脳会談 米連邦公開市場委員会（２９日まで）
Wednesday, 29 April, 2015 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省７年債・変動利付２年債入札 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表）
Thursday, 30 April, 2015 All Day 日銀金融政策決定会合（４月展望リポート） Friday, 01 May, 2015 Time Unknown 閣議・閣議後会見
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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